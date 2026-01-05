Γιατί δεν πρέπει να παραλείπουμε ποτέ το conditioner
Τι προσφέρει πραγματικά στα μαλλιά μας και γιατί δεν πρέπει να το αγνοούμε.
Αν έχουμε λιπαρά μαλλιά, είναι πολύ εύκολο να πιστέψουμε ότι το conditioner είναι περιττό. Πολλές από εμάς έχουμε σκεφτεί ότι βαραίνει τα μαλλιά, ότι τα κάνει να δείχνουν άτονα ή ότι απλώς δεν το χρειαζόμαστε. Η αλήθεια όμως είναι διαφορετική. Το conditioner κάνει πολύ περισσότερα από όσα νομίζουμε και παίζει βασικό ρόλο στην υγεία των μαλλιών μας.
Αρχικά ας ξεκαθαρίσουμε τον βασικό του σκοπό. Το conditioner ενυδατώνει την τρίχα και λειαίνει την επιφάνειά της, βοηθώντας τα μαλλιά να είναι πιο απαλά, πιο λαμπερά και πιο εύκολα στο χτένισμα. Παράλληλα προστατεύει την εξωτερική στοιβάδα της τρίχας και συμβάλλει στη σωστή ισορροπία του τριχωτού της κεφαλής. Με απλά λόγια βοηθά τα μαλλιά να επανέλθουν μετά το λούσιμο.
Ένας από τους πιο σημαντικούς λόγους που το conditioner είναι απαραίτητο έχει να κάνει με το pH. Τα μαλλιά και το τριχωτό έχουν φυσικά μια ελαφρώς όξινη ισορροπία. Το σαμπουάν όσο ήπιο κι αν είναι μπορεί να τη διαταράξει. Το conditioner έρχεται ακριβώς για να επαναφέρει αυτή την ισορροπία, κλείνοντας τα λέπια της τρίχας και αφήνοντας τα μαλλιά πιο λεία και δυνατά. Χωρίς αυτό το βήμα, η τρίχα μένει πιο εκτεθειμένη και με τον καιρό γίνεται πιο άγρια και δύσκολη στη διαχείριση.
