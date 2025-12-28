Λένα Παπαληγούρα: «Όταν τσακώνεστε με μια γυναίκα στον δρόμο, φυλάξτε το “άντε μην κατεβώ κάτω” για τον καθρέφτη σας»

H Λένα Παπαληγούρα φαίνεται πως έζησε ένα περιστατικό βίας, έστω λεκτικής, στον δρόμο, όπως έχει συμβεί σε όλους μας κάποια στιγμή, ιδιαίτερα στις γυναίκες, στις οποίες κάποιοι βλέπουν τον εύκολο στόχο. Με αυτή την αφορμή, προχώρησε σε μια ανάρτηση όπου αναδεικνύει τον λεγόμενο καθημερινό σεξισμό και, κυρίως, την βαθιά ανεπάρκεια όσων τον ασκούν, και πίσω από ένα τιμόνι.