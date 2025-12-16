25 χρόνια ACCESS Fashion: Πώς ένα ελληνικό design studio έγινε διεθνές brand
MARIE CLAIRE

25 χρόνια ACCESS Fashion: Πώς ένα ελληνικό design studio έγινε διεθνές brand

Όλα τα αγαπημένα μας κομμάτια από την επετειακή συλλογή του.

25 χρόνια ACCESS Fashion: Πώς ένα ελληνικό design studio έγινε διεθνές brand
Η ACCESS Fashion συμπληρώνει φέτος 25 χρόνια παρουσίας, μια διαδρομή που ξεκίνησε το 2000 από ένα μικρό design studio στη Θεσσαλονίκη και εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο επιτυχημένα ελληνικά brands με διεθνή απήχηση. Πίσω από το δημιουργικό όραμα βρίσκεται η ιδρύτρια και Creative Director Κατερίνα Κίτσου, που από την πρώτη στιγμή έθεσε στο κέντρο των συλλογών την αυθεντικότητα, την προσιτή πολυτέλεια και τη φροντίδα στη λεπτομέρεια.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης