Πώς να φορέσετε καρό στο γραφείο σύμφωνα με τη Λίλι Κόλινς
Το στυλ της γίνεται ολοένα και πιο εκλεπτυσμένο όσο πλησιάζει η νέα σεζόν του Emily in Paris.
Το στυλ της Lily Collins είναι πολυδιάστατο, ωστόσο γίνεται ολοένα και πιο εκλεπτυσμένο όσο πλησιάζει η νέα σεζόν του Emily in Paris. Και αυτή τη φορά δεν αποτέλεσε εξαίρεση. Επέλεξε ένα καφέ καρό παντελόνι με φαρδιά γραμμή και ψηλή μέση, διακοσμημένο με κόκκινες ρίγες που προσθέτουν μια νεανική πινελιά, και το συνδύασε με ένα strapless τοπ με κουμπιά στο ίδιο μοτίβο.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
