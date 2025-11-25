Η Ζιζέλ στην πρώτη επίσημη εμφάνιση σε κόκκινο χαλί μετά τη γέννηση του τρίτου της παιδιού (εικόνες)
Η Ζιζέλ στην πρώτη επίσημη εμφάνιση σε κόκκινο χαλί μετά τη γέννηση του τρίτου της παιδιού (εικόνες)
Ιδανικές προτάσεις για τις Γιορτές
Το Σαββατοκύριακο που πέρασε (22 και 23 Νοεμβρίου), η Gisele Bündchen εντυπωσίασε με τρεις διαφορετικές εμφανίσεις σε δύο σημαντικά events στη Ντόχα. Το μοντέλο και επιχειρηματίας εμφανίστηκε για πρώτη φορά σε επίσημο red carpet μετά τη γέννηση του τρίτου της παιδιού με τον Joaquim Valente, αποδεικνύοντας ότι η γοητεία και η λάμψη της παραμένουν αξεπέραστες.
Το Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2025, παραβρέθηκε στο Fashion Trust Arabia 2025 Finalists Showcase στη Ντόχα, όπου επέλεξε ένα λευκό outfit με κομψές γραμμές και minimal αισθητική, ιδανικό για την έναρξη της σεζόν των γιορτών. Το look ολοκληρώθηκε με διακριτικά αξεσουάρ, φυσικό μακιγιάζ και ψηλοτκάνουνα πέδιλα.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Το Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2025, παραβρέθηκε στο Fashion Trust Arabia 2025 Finalists Showcase στη Ντόχα, όπου επέλεξε ένα λευκό outfit με κομψές γραμμές και minimal αισθητική, ιδανικό για την έναρξη της σεζόν των γιορτών. Το look ολοκληρώθηκε με διακριτικά αξεσουάρ, φυσικό μακιγιάζ και ψηλοτκάνουνα πέδιλα.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα