Έιμι Λου Γουντ: Πώς τη βοήθησε η διάγνωσή της με ΔΕΠΥ και χαρακτηριστικά αυτισμού
Έιμι Λου Γουντ: Πώς τη βοήθησε η διάγνωσή της με ΔΕΠΥ και χαρακτηριστικά αυτισμού
Μίλησε επίσης για την πολύτιμη υποστήριξή της από την Angelina Jolie στην ταινία όπου συμπρωταγωνιστούν
Φαίνεται πως ο νέος ρόλος της Aimee Lou Wood στην ταινία «Anxious People» («Αγχωμένοι άνθρωποι») δεν ήταν καθόλου κόντρα: στη νέα συνέντευξη που έδωσε η ηθοποιός αποκάλυψε πως σε κάποιες από τις δυσκολότερες σκηνές την κυρίευε το άγχος, βρήκε όμως μια σύμμαχο η οποία τη βοήθησε να ηρεμήσει: την Angelina Jolie.
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα