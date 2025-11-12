Έιμι Λου Γουντ: Πώς τη βοήθησε η διάγνωσή της με ΔΕΠΥ και χαρακτηριστικά αυτισμού
MARIE CLAIRE

Έιμι Λου Γουντ: Πώς τη βοήθησε η διάγνωσή της με ΔΕΠΥ και χαρακτηριστικά αυτισμού

Μίλησε επίσης για την πολύτιμη υποστήριξή της από την Angelina Jolie στην ταινία όπου συμπρωταγωνιστούν

Έιμι Λου Γουντ: Πώς τη βοήθησε η διάγνωσή της με ΔΕΠΥ και χαρακτηριστικά αυτισμού
Φαίνεται πως ο νέος ρόλος της Aimee Lou Wood στην ταινία «Anxious People» («Αγχωμένοι άνθρωποι») δεν ήταν καθόλου κόντρα: στη νέα συνέντευξη που έδωσε η ηθοποιός αποκάλυψε πως σε κάποιες από τις δυσκολότερες σκηνές την κυρίευε το άγχος, βρήκε όμως μια σύμμαχο η οποία τη βοήθησε να ηρεμήσει: την Angelina Jolie.

Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης