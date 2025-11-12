Έιμι Λου Γουντ: Πώς τη βοήθησε η διάγνωσή της με ΔΕΠΥ και χαρακτηριστικά αυτισμού

Φαίνεται πως ο νέος ρόλος της Aimee Lou Wood στην ταινία «Anxious People» («Αγχωμένοι άνθρωποι») δεν ήταν καθόλου κόντρα: στη νέα συνέντευξη που έδωσε η ηθοποιός αποκάλυψε πως σε κάποιες από τις δυσκολότερες σκηνές την κυρίευε το άγχος, βρήκε όμως μια σύμμαχο η οποία τη βοήθησε να ηρεμήσει: την Angelina Jolie.