Τζέιμι Λι Κέρτις: «Είδα τη φωτογραφία του σε ένα περιοδικό και είπα, αυτόν τον άντρα θα τον παντρευτώ»
Σε συνέντευξή της εξήγησε γιατί είναι τόσο σημαντικό για εκείνη που έχει παραμείνει παντρεμένη με τον σύζυγό της, Christopher Guest, εδώ και σαράντα χρόνια
Η ηθοποιός Jamie Lee Curtis και ο Christopher Guest είναι ένα από τα ζευγάρια της σοουμπίζ που διακρίνονται για τη μακροβιότητά τους: τον Δεκέμβριο του 2024 γιόρτασαν 40 χρόνια γάμου, και συνεχίζουν.
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
