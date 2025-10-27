Τζέιμι Λι Κέρτις: «Είδα τη φωτογραφία του σε ένα περιοδικό και είπα, αυτόν τον άντρα θα τον παντρευτώ»

Σε συνέντευξή της εξήγησε γιατί είναι τόσο σημαντικό για εκείνη που έχει παραμείνει παντρεμένη με τον σύζυγό της, Christopher Guest, εδώ και σαράντα χρόνια