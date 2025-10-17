Western Boots: Τα ωραιότερα ζευγάρια της σεζόν έχουν την υπογραφή Tsakiris Mallas
Πώς να τις φορέσετε το φθινόπωρο του 2025.
Aυτή τη σεζόν το πνεύμα της Άγριας Δύσης επαναπροσδιορίζει το σύγχρονο στυλ. Από τα runway του φθινοπώρου μέχρι τις πρόσφατες εμφανίσεις «It κοριτσιών» όπως η Bella Hadid και η Emily Ratajkowski, η αναγέννηση της τάσης Western είναι γεγονός και η Tsakiris Mallas τη φέρνει πιο κοντά από ποτέ.
