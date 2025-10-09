Toasty Makeup: Το πιο ζεστό trend του φθινοπώρου που λάτρεψε και η Penelope Cruz

Η ηθοποιός παρακολούθησε το σόου του οίκου Chanel με ένα ζεστό, caramel-toned μακιγιάζ που έκλεψε τις εντυπώσεις.



Κάθε φθινόπωρο φέρνει μαζί του νέες τάσεις και ανανεωμένη διάθεση, και αυτή τη χρονιά αυτό που ξεχώρισε στο μακιγιάζ ακούει στο όνομα toasty makeup. Η πιο πρόσφατη σταρ που το υιοθέτησε ήταν η Penelope Cruz, η οποία παρακολούθησε το show του οίκου Chanel για τη σεζόν Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026 στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού.





Τι ακριβώς είναι το toasty makeup; Σκεφτείτε τις αποχρώσεις του φρυγανισμένου ψωμιού, της καραμέλας και της κανέλας. Ζεστά, γλυκά και φυσικά χρώματα που δένουν τέλεια με το φθινοπωρινό mood. Η βάση μένει διακριτική και λαμπερή, με skin tints που αφήνουν την επιδερμίδα να «αναπνέει». Για ακόμη πιο φυσικό αποτέλεσμα, εφαρμόζουμε το προϊόν με τα δάχτυλα και το αφήνουμε να «λιώσει» στο δέρμα.

09.10.2025, 17:16