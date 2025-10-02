Τζόνι Ντεπ: «Αν με προσκαλέσουν φίλοι έξω, απαντάω, πολύ ευγενικό, αλλά θα σας χαλάσω τη βραδιά»

Μια από τις εκπλήξεις της φετινής Εβδομάδας Μόδας στο Παρίσι ήταν η επιστροφή του Johnny Depp, πάνω από τριάντα χρόνια μετά, στο show του Dior. Ο σταρ των «Πειρατών της Καραϊβικής» είχε γίνει, ωστόσο, το 2015, το πρόσωπο του αντρικού αρώματος Dior Sauvage.