Τζόνι Ντεπ: «Αν με προσκαλέσουν φίλοι έξω, απαντάω, πολύ ευγενικό, αλλά θα σας χαλάσω τη βραδιά»
Ο σταρ επέστρεψε στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι μετά από πάνω από 30 χρόνια
Μια από τις εκπλήξεις της φετινής Εβδομάδας Μόδας στο Παρίσι ήταν η επιστροφή του Johnny Depp, πάνω από τριάντα χρόνια μετά, στο show του Dior. Ο σταρ των «Πειρατών της Καραϊβικής» είχε γίνει, ωστόσο, το 2015, το πρόσωπο του αντρικού αρώματος Dior Sauvage.
