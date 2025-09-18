Η Ιταλία γίνεται η πρώτη χώρα της Ε.Ε. που θεσπίζει πλήρη νομοθεσία για την Τεχνητή Νοημοσύνη

Κλείσιμο

ΗΙταλία είναι η πρώτη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που εγκρίνει μια ολοκληρωμένη νομοθεσία για τη ρύθμιση της χρήσης της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI). Ο νέος νόμος προβλέπει αυστηρές ποινές για όσους χρησιμοποιούν την τεχνολογία με τρόπο που προκαλεί βλάβη, όπως η δημιουργία deepfakes και θέτει όρια πρόσβασης για τα παιδιά κάτω των 14 ετών.Η κυβέρνηση της Giorgia Meloni χαρακτήρισε τη νομοθεσία ως καθοριστική για τον τρόπο με τον οποίο θα αξιοποιείται η AI στην Ιταλία. Σύμφωνα με την ίδια, στόχος είναι η προώθηση μιας «ανθρωποκεντρικής, διαφανούς και ασφαλούς χρήσης της τεχνολογίας», με παράλληλη έμφαση στην καινοτομία, την κυβερνοασφάλεια και την προστασία της ιδιωτικότητας.Ο νόμος προβλέπει:Ποινές φυλάκισης από 1 έως 5 χρόνια για τη διασπορά περιεχομένου που έχει παραχθεί ή τροποποιηθεί μέσω AI και προκαλεί βλάβη.Αυστηρότερες ποινές για χρήση της τεχνολογίας σε εγκλήματα, όπως η απάτη και η κλοπή ταυτότητας.Υποχρεωτική διαφάνεια και ανθρώπινη εποπτεία στη χρήση της AI σε τομείς όπως η εργασία, η υγεία, η εκπαίδευση, η δικαιοσύνη και ο αθλητισμός.Απαγόρευση πρόσβασης σε παιδιά κάτω των 14 ετών χωρίς γονική συγκατάθεση.Στον τομέα της πνευματικής ιδιοκτησίας, τα έργα που έχουν παραχθεί με υποστήριξη AI θα προστατεύονται μόνο εφόσον προέρχονται από αυθεντική πνευματική προσπάθεια.Η «εξόρυξη» κειμένων και δεδομένων (text & data mining) επιτρέπεται μόνο για μη προστατευμένο περιεχόμενο ή για επιστημονική χρήση από εξουσιοδοτημένους φορείς. Ο Alessio Butti, υφυπουργός για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό, δήλωσε ότι η νέα νομοθεσία «επαναφέρει την καινοτομία στο πλαίσιο του δημόσιου συμφέροντος, οδηγώντας την AI προς την ανάπτυξη, την προάσπιση των δικαιωμάτων και την προστασία των πολιτών».