Άνοιξε η «χρονοκάψουλα» που είχε σφραγίσει η Πριγκίπισσα Νταϊνα στο Λονδίνο πριν από 34 χρόνια

Μια χρονοκάψουλα που είχε τοποθετήσει η Πριγκίπισσα Diana το 1991 στο νοσοκομείο Great Ormond Street Hospital (GOSH) του Λονδίνου άνοιξε, λίγες ημέρες πριν από την 28η επέτειο του θανάτου της, στις 31 Αυγούστου 1997.Ο Jason Dawson, εκτελεστικός διευθυντής του νοσοκομείου, ο οποίος άνοιξε την κάψουλα νωρίτερα φέτος στο πλαίσιο της έναρξης ενός νέου έργου για την ανάπτυξη παιδιατρικού αντικαρκινικού κέντρου, περιέγραψε τη στιγμή ως «πραγματικά συγκινητική, σχεδόν σαν να συνδεόμαστε με αναμνήσεις μιας περασμένης γενιάς».Μέσα υπήρχε ένα «στιγμιότυπο» από το 1991: ένα CD της Kylie Minogue, μια τηλεόραση τσέπης Casio, μια ηλιακή αριθμομηχανή και άλλα αντικείμενα αιχμής της εποχής. Τα αντικείμενα είχαν επιλεγεί το 1991, ύστερα από διαγωνισμό του BBC, από τον David Watson, τότε 11 ετών, από το Devon, και τη Sylvia Foulkes, τότε 9 ετών, από το Norwich, ώστε να εκπροσωπήσουν τη ζωή της δεκαετίας του ’90.Ο Watson είχε προσφέρει το άλμπουμ Rhythm of Love της Kylie Minogue, ένα ευρωπαϊκό διαβατήριο, μια τηλεόραση τσέπης και ανακυκλωμένο χαρτί. Η Foulkes είχε προσθέσει βρετανικά κέρματα, σπόρους δέντρων από τους Κήπους Kew του Λονδίνου και μια ηλιακή αριθμομηχανή. Η Πριγκίπισσα Diana είχε συμπεριλάβει τη δική της φωτογραφία και ένα φύλλο της εφημερίδας The Times με πρωτοσέλιδα για τον Πόλεμο του Κόλπου.