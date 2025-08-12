«Διαμάντια»: 18 κορυφαίες Ιταλίδες ηθοποιοί σε ένα φιλμ που μας μεταφέρει σε ένα ιστορικό ραφείο κοστουμιών στη Ρώμη

Ρώμη, δεκαετία του ’70: η ιστορία ακολουθεί τις αδελφές Aλμπέρτα και Γκαμπριέλα Κανόβα, οι οποίες διευθύνουν το εργαστήριο Κανόβα στην Ρώμη — έναν θρυλικό οίκο ραπτικής όπου δημιουργούνται κοστούμια για τον κινηματογράφο και το θέατρο. Η Aλμπέρτα είναι αυστηρή και αφοσιωμένη στη δουλειά της, ενώ η Γκαμπριέλα παλεύει να ξεπεράσει την απώλεια της κόρης της.