«Διαμάντια»: 18 κορυφαίες Ιταλίδες ηθοποιοί σε ένα φιλμ που μας μεταφέρει σε ένα ιστορικό ραφείο κοστουμιών στη Ρώμη

Σε σκηνοθεσία Φερζάν Όζπετεκ, έρχεται στους κινηματογράφους στις 14 Αυγούστου από τη Weirdwave

Ρώμη, δεκαετία του ’70: η ιστορία ακολουθεί τις αδελφές Aλμπέρτα και Γκαμπριέλα Κανόβα, οι οποίες διευθύνουν το εργαστήριο Κανόβα στην Ρώμη — έναν θρυλικό οίκο ραπτικής όπου δημιουργούνται κοστούμια για τον κινηματογράφο και το θέατρο. Η Aλμπέρτα είναι αυστηρή και αφοσιωμένη στη δουλειά της, ενώ η Γκαμπριέλα παλεύει να ξεπεράσει την απώλεια της κόρης της.

