Sia: Χώρισε η γνωστή τραγουδίστρια ξανά - Πώς αποκαλύφθηκε ότι έκανε τρίτο παιδί

ΗSia, που αγαπήσαμε ακούγοντας το “Chandelier” αντιμετώπισε πολλές αλλαγές στην προσωπική της ζωή τον τελευταίο χρόνο.Η τραγουδίστρια κατέθεσε αίτηση διαζυγίου από τον σύζυγό της Dan Bernad. Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα που εξασφάλισε το ET, καλωσόρισε επίσης το τρίτο της παιδί, το Somersault Wonder Bernad, στις 27 Μαρτίου 2024.Τώρα ζητά τη νομική και φυσική επιμέλεια του μωρού, αλλά είναι ανοιχτή σε δικαιώματα επίσκεψης από τον πατέρα του. Η καλλιτέχνιδα επικαλείται τις αγεφύρωτες διαφορές ως αιτία του χωρισμού τους. Η Sia και ο Daniel Bernard ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου τον Δεκέμβριο του 2022. Η τραγουδίστρια είχε υπάρξει παντρεμένη και με τον Erik Lang. Χώρισαν το 2016 έπειτα από μόλις 2 χρόνια γάμου. To 2019 υιοθέτησε δύο έφηβα αγόρια.\