Manolis Emmanouel: Ο νεαρός ηθοποιός από την Αθήνα που κατακτά το Λονδίνο και την παγκόσμια υποκριτική σκηνή

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΟΜανώλης Εμμανουήλ (Manolis Emmanouel) γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα, αλλά πλέον ζει στο Λονδίνο. Έπειτα από το πέρας των σπουδών του στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, φοίτησε στο Central School of Speech and Drama, μία από τις πιο γνωστές δραματικές σχολές του κόσμου, και έκτοτε ξεκίνησε την πορεία του στον χώρο της υποκριτικής με τους καλύτερους οιωνούς.Το βιογραφικό του εμπλουτίζεται διαρκώς με συμμετοχές σε πολύ αξιόλογα project, με το πιο πρόσφατο να είναι η συμμετοχή του στην ταινία του βραβευμένου Βρετανού σκηνοθέτη Michael Winterbottom, “Greed”. Πριν από αυτή είχε λάβει μέρος στην πολύ επιτυχημένη σειρά “The Durrells”, ενώ πρωταγωνίστησε στο βίντεο-mockumentary του Lost My Marbles, το οποίο έχει την υποστήριξη του Στίβεν Φράι και προωθεί την επιστροφή των Ελγίνειων Μαρμάρων του Παρθενώνα στην Ελλάδα.