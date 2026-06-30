Η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ για την παραίτηση του Βασίλη Χιώτη από τον όμιλο

Ο ΣΚΑΪ ευχαριστεί τον Βασίλη Χιώτη για τη σημαντική συνεισφορά του και του εύχεται καλή επιτυχία στα επόμενα επαγγελματικά του βήματα