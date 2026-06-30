Η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ για την παραίτηση του Βασίλη Χιώτη από τον όμιλο
Η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ για την παραίτηση του Βασίλη Χιώτη από τον όμιλο
Ο ΣΚΑΪ ευχαριστεί τον Βασίλη Χιώτη για τη σημαντική συνεισφορά του και του εύχεται καλή επιτυχία στα επόμενα επαγγελματικά του βήματα
Την παραίτησή του από τη θέση του διευθυντή του ραδιοφωνικού σταθμού ΣΚΑΪ 100,3 υπέβαλε ο Βασίλης Χιώτης, ο οποίος αποχωρεί παράλληλα από τον Όμιλο ΣΚΑΪ.
Σε ανακοίνωσή του, ο Όμιλος ευχαριστεί τον Βασίλη Χιώτη για τη σημαντική συνεισφορά του και του εύχεται καλή επιτυχία στα επόμενα επαγγελματικά του βήματα.
Από την πλευρά του, ο Βασίλης Χιώτης, αποχαιρετώντας τον Όμιλο, δήλωσε: «Η αποχώρησή μου οφείλεται σε αυστηρά προσωπικούς λόγους. Ευχαριστώ τη διοίκηση του ΣΚΑΪ και ιδιαιτέρως τον κ. Γιάννη Αλαφούζο για τη στήριξη και την εμπιστοσύνη του, όλα αυτά τα χρόνια.»
O Όμιλος τον ευχαριστεί για τη σημαντική συνεισφορά του και του εύχεται καλή επιτυχία στα επόμενα βήματά του.
Αποχαιρετώντας ο κ. Χιώτης, ζήτησε να διανεμηθεί η εξής δήλωσή του:
«Η αποχώρησή μου οφείλεται σε αυστηρά προσωπικούς λόγους. Ευχαριστώ τη διοίκηση του ΣΚΑΪ και ιδιαιτέρως τον κ. Γιάννη Αλαφούζο για τη στήριξη και την εμπιστοσύνη του, όλα αυτά τα χρόνια.»
Σε ανακοίνωσή του, ο Όμιλος ευχαριστεί τον Βασίλη Χιώτη για τη σημαντική συνεισφορά του και του εύχεται καλή επιτυχία στα επόμενα επαγγελματικά του βήματα.
Από την πλευρά του, ο Βασίλης Χιώτης, αποχαιρετώντας τον Όμιλο, δήλωσε: «Η αποχώρησή μου οφείλεται σε αυστηρά προσωπικούς λόγους. Ευχαριστώ τη διοίκηση του ΣΚΑΪ και ιδιαιτέρως τον κ. Γιάννη Αλαφούζο για τη στήριξη και την εμπιστοσύνη του, όλα αυτά τα χρόνια.»
Η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ«Ο Βασίλης Χιώτης υπέβαλλε την παραίτησή του από τη διεύθυνση του ΣΚΑΪ 100,3 και αποχωρεί από τον Όμιλο του ΣΚΑΪ.
O Όμιλος τον ευχαριστεί για τη σημαντική συνεισφορά του και του εύχεται καλή επιτυχία στα επόμενα βήματά του.
Αποχαιρετώντας ο κ. Χιώτης, ζήτησε να διανεμηθεί η εξής δήλωσή του:
«Η αποχώρησή μου οφείλεται σε αυστηρά προσωπικούς λόγους. Ευχαριστώ τη διοίκηση του ΣΚΑΪ και ιδιαιτέρως τον κ. Γιάννη Αλαφούζο για τη στήριξη και την εμπιστοσύνη του, όλα αυτά τα χρόνια.»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα