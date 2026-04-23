Τηλεθέαση Τετάρτη 22.4.2026: Αναλυτικά τα ποσοστά των εκπομπών
Ποιες εκπομπές προτίμησαν οι τηλεθεατές - Ποια δελτία ειδήσεων επέλεξαν για την ενημέρωσή τους την Τετάρτη 22.4.2026
|Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54)
(%)
|Γενικό σύνολο τηλεθέασης
(%)
|ΣΚΑΙ
|6,2
|9
|ΑΝΤ1
|9,2
|10,6
|ALPHA
|13,7
|15,2
|STAR
|8,8
|8,8
|MEGA
|11,9
|13,4
|OPEN
|4,7
|6,8
|ΕΡΤ1
|2,6
|4,1
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων
ΠΟΛΥ ΠΡΩΙ
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|ΣΚΑΪ
|Σήμερα
|8,7
|17,6
|ΑΝΤ1
|Καλημέρα Ελλάδα
|13,7
|8
|ALPHA
|Happy Day
|17
|14,6
|STAR
|Master Chef
|6,9
|4,3
|MEGA
|Κοινωνία Ώρα Mega
|15,9
|18,9
|OPEN
|Ώρα Ελλάδος
|13,2
|18,2
|ΕΡΤ1
|Νωρίς Νωρίς
|3,9
|2,2
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|ΣΚΑΙ
|Αταίριαστοι
|6,4
|16,2
|ΑΝΤ1
|Το πρωινό
|14,6
|14,5
|ALPHA
|Super Κατερίνα
|15,3
|13,7
|STAR
|Breakfast@star
|6,7
|7,7
|MEGA
|Buongiorno
|10,9
|11,6
|OPEN
|10 παντού
|7,6
|11,4
|ΕΡΤ1
|Πρωίαν σε Είδον
|3,9
|3,2
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|ΣΚΑΪ
|'Οπου υπάρχει Ελλάδα
|3,2
|5,5
|ΑΝΤ1
|Αποκαλύψεις
|13,8
|16
|ALPHA
|Το σόι σου
|24,8
|20,9
|STAR
|Αλήθειες με τη Ζήνα
|7,9
|11,4
|MEGA
|Ντόλτσε Βίτα
|14,7
|9,5
|OPEN
|Real View
|4,4
|3,9
|ΕΡΤ1
|ΠΟΠ μαγειρική
|1
|6,1
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|ΣΚΑΙ
|Ελληνική ταινία
|4,5
|4
|ΑNT1
|Κάτι ψήνεται
|9,8
|9,1
|ALPHA
|Deal
|10,7
|16
|STAR
|Cash or Trash
|5,7
|9,1
|STAR
|Ο τροχός της τύχης
|11,5
|18
|MEGA
|Live News
|15,9
|20
|MEGA
|The Chase
|16,6
|15,3
|OPEN
|Καθαρές κουβέντες
|4,4
|7,5
|ΕΡΤ1
|Στούντιο 4
|5,3
|6,7
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|ΣΚΑΙ
|ΣΚΑΪ Ειδήσεις
|5,7
|8,8
|ANT1
|ANT1 ΝEWS
|5,8
|6,5
|ALPHA
|Κεντρικό δελτίο ειδήσεων
|8,2
|13,7
|STAR
|Star News
|10,4
|10,9
|MEGA
|MEGA Γεγονότα
|17,6
|15
|OPEN
|Open News
|4,7
|8,8
|ΕΡΤ1
|Κεντρικό δελτίο ειδήσεων
|2
|3,7
PRIME TIME
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|MEGA
|Έχω παιδιά
|8,5
|6,6
|MEGA
|Μία νύχτα μόνο
|12
|15,9
|ALPHA
|Να μ'αγαπάς
|16,5
|25,2
|ALPHA
|Μπαμπά σ'αγαπώ
|22,2
|19,8
|ΑΝΤ1
|Σούπερ ήρωες
|9,4
|10,2
|ANT1
|Grand Hotel
|5,8
|13,8
|STAR
|Master Chef
|13,4
|10,6
|STAR
|Ξένη ταινία
|8
|6,2
|OPEN
|Ο πιο αδύναμος κρίκος
|4,2
|4
|OPEN
|Ξένη ταινία
|3,8
|4,9
|ΕΡΤ 1
|Ηλέκτρα
|2,1
|6,5
|ΕΡΤ 1
|Ελληνική ταινία
|2,2
|4,1
|ΣΚΑΪ
|Survivor
|9,1
|10,4
|ΣΚΑΪ
|Ξένη ταινία
|5,9
|7,7
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα