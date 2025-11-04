Τηλεθέαση Δευτέρας 3.11.2025: Αναλυτικά τα ποσοστά των εκπομπών
Τηλεθέαση Δευτέρας 3.11.2025: Αναλυτικά τα ποσοστά των εκπομπών

Ποιες εκπομπές προτίμησαν οι τηλεθεατές - Ποια δελτία ειδήσεων επέλεξαν για την ενημέρωσή τους την Δευτέρα 3.11.2025

Τηλεθέαση Δευτέρας 3.11.2025: Αναλυτικά τα ποσοστά των εκπομπών

Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54)
(%)		 Γενικό σύνολο τηλεθέασης
(%)
ΣΚΑΙ 8 9,1
Ant1 10,7 12,6
Alpha 12,5 14,6
Star 9,6 9,2
Mega 14 15,7
OPEN 3,6 5,3
ΕΡΤ1 2,9 3,9

Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων

ΠΟΛΥ ΠΡΩΙ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΪ Σήμερα 11,8 17,3
Ant1  Καλημέρα Ελλάδα 6,7 9,7
Mega Κοινωνία Ώρα Mega 21,2 20,8
OPEN Ώρα Ελλάδος 5 9,5
ΕΡΤ1 Νωρίς Νωρίς 2,4 2,2

ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΙ Αταίριαστοι 9,9 18,5
Ant1  Το πρωινό 9 14,2
Alpha Super Κατερίνα 14,8 12,3
Star Breakfast Star 10 7,2
Mega Buongiorno 12,4 11,5
OPEN  10 παντού 5,1 9,3
ΕΡΤ1  Πρωίαν σε Είδον 2,3 2,9

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΪ Οπου υπάρχει Ελλάδα 4,9 8,8
ΑΝΤ1 Αποκαλύψεις 14 17,8
Alpha Το σόι σου 24,4 10,9
STAR Αλήθειες με τη Ζήνα 8,3 10,4
Mega  Πενήντα Πενήντα 14,3 10,1
OPEN  Ώρα για ψυχαγωγία 3,4 3
ΕΡΤ1  ΠΟΠ μαγειρική 2,3 7,5

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΙ Ελληνική ταινία 7,5 6,1
ΑNT1 5X5 8,2 8,8
Alpha Οικογενειακές ιστορίες 15,3 16,3
STAR Ο τροχός της τύχης 10,9 17,2
Mega Live News 19,8 23,4
OPEN Καθαρές κουβέντες 4,3 6,6
ΕΡΤ1 Στούντιο 4 4,8 6,2

ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΙ ΣΚΑΪ Ειδήσεις 8,3 8,3
ANT1 ANT1 ΝEWS 9,7 9,6
Alpha Κεντρικό δελτίο ειδήσεων 11,2 14,7
STAR Star News 13,9 11,2
Mega MEGA Γεγονότα 16 16,1
OPEN Open News 6,6 8,1
ΕΡΤ1 Κεντρικό δελτίο ειδήσεων 2,4 4,3

PRIME TIME

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
MEGA Μια νύχτα μόνο 14 17
MEGA Η γή της ελιάς 11,6 20,9
ALPHA Άγιος Έρωτας 14,1 19,2
ΑΝΤ1 Ράδιο Αρβύλα 22,9 21,7
ΑΝΤ1 Grand Hotel 10,6 15
STAR Η φάρμα 12 10,1
STAR Ξένη ταινία 8 7,2
OPEN  Real View 3,6 3,8
OPEN  11 αυτοί 11 εμείς 3,3 3,4
ΕΡΤ 1 Ηλέκτρα 1,4 5,8
ΕΡΤ 1 Ελληνική ταινία 4,8 4,8
ΣΚΑΪ Ξένη ταινία 9,3 8,2
