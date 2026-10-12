Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Η Αναστασία Γιούσεφ τραγούδησε το «Ώρες μικρές» του Μαζωνάκη και απάντησε στα αρνητικά σχόλια: Είναι εύκολο να χλευάζεις κάποιον που προσπαθεί
Η Αναστασία Γιούσεφ τραγούδησε το «Ώρες μικρές» του Μαζωνάκη και απάντησε στα αρνητικά σχόλια: Είναι εύκολο να χλευάζεις κάποιον που προσπαθεί
Η ερμηνεία της Αναστασίας Γιούσεφ για το τραγούδι του Γιώργου Μαζωνάκη προκάλεσε και θετικά και αρνητικά σχόλια
Βίντεο με την ίδια να τραγουδάει το «Ώρες μικρές» του Γιώργου Μαζωνάκη δημοσίευσε την Κυριακή η Αναστασία Γιούσεφ.
Όπως έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της στο Instagram «είχα καιρό να βρεθώ σε αυτό το mood… 🎶 Μου είχε λείψει περισσότερο απ’ όσο νόμιζα.❤️»
Εκτός, όμως, από θετικά σχόλια για την προσπάθειά της, το βίντεο και αρνητικά σχόλια για την Αναστασία Γιούσεφ και την ερμηνεία της με την ίδια να απαντά με δικό της σχόλιο.
Όπως έγραψαν κάποιοι από τους σχολιαστές «το άκουσε ο παππούς μου που είναι ανάπηρος και σηκώθηκε να το κλείσει ! Υπέροχο», «μόνιμη κώφωση», «εξαιρετικό! Τώρα εκτός από του πόνου τη συχνότητα ας πιάσουμε και καμιά νότα», «σταμάτα σε παρακαλώ δεν είναι όλα για όλους 😢»
Στα σχόλια αυτά απάντησε η ίδια η Αναστασία Γιούσεφ γράφοντας: Είναι εύκολο να χλευάζεις κάποιον που προσπαθεί…Δύσκολο είναι να έχεις το θάρρος να εκτεθείς, να μάθεις και να εξελιχθείς. Κάποτε αμφισβητούσαν και τον χορό μου. Η συνέχεια είναι γνωστή. Εγώ θα συνεχίσω να δουλεύω για όσα θέλω να κατακτήσω. Εσείς συνεχίστε να σχολιάζετε.
Όπως έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της στο Instagram «είχα καιρό να βρεθώ σε αυτό το mood… 🎶 Μου είχε λείψει περισσότερο απ’ όσο νόμιζα.❤️»
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Εκτός, όμως, από θετικά σχόλια για την προσπάθειά της, το βίντεο και αρνητικά σχόλια για την Αναστασία Γιούσεφ και την ερμηνεία της με την ίδια να απαντά με δικό της σχόλιο.
Όπως έγραψαν κάποιοι από τους σχολιαστές «το άκουσε ο παππούς μου που είναι ανάπηρος και σηκώθηκε να το κλείσει ! Υπέροχο», «μόνιμη κώφωση», «εξαιρετικό! Τώρα εκτός από του πόνου τη συχνότητα ας πιάσουμε και καμιά νότα», «σταμάτα σε παρακαλώ δεν είναι όλα για όλους 😢»
Στα σχόλια αυτά απάντησε η ίδια η Αναστασία Γιούσεφ γράφοντας: Είναι εύκολο να χλευάζεις κάποιον που προσπαθεί…Δύσκολο είναι να έχεις το θάρρος να εκτεθείς, να μάθεις και να εξελιχθείς. Κάποτε αμφισβητούσαν και τον χορό μου. Η συνέχεια είναι γνωστή. Εγώ θα συνεχίσω να δουλεύω για όσα θέλω να κατακτήσω. Εσείς συνεχίστε να σχολιάζετε.
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