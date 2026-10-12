Η Αναστασία Γιούσεφ τραγούδησε το «Ώρες μικρές» του Μαζωνάκη και απάντησε στα αρνητικά σχόλια: Είναι εύκολο να χλευάζεις κάποιον που προσπαθεί
GALA
Αναστασία Γιουσεφ Instagram Γιώργος Μαζωνάκης

Η Αναστασία Γιούσεφ τραγούδησε το «Ώρες μικρές» του Μαζωνάκη και απάντησε στα αρνητικά σχόλια: Είναι εύκολο να χλευάζεις κάποιον που προσπαθεί

Η ερμηνεία της Αναστασίας Γιούσεφ για το τραγούδι του Γιώργου Μαζωνάκη προκάλεσε και θετικά και αρνητικά σχόλια

Η Αναστασία Γιούσεφ τραγούδησε το «Ώρες μικρές» του Μαζωνάκη και απάντησε στα αρνητικά σχόλια: Είναι εύκολο να χλευάζεις κάποιον που προσπαθεί
18 ΣΧΟΛΙΑ
Βίντεο με την ίδια να τραγουδάει το «Ώρες μικρές» του Γιώργου Μαζωνάκη δημοσίευσε την Κυριακή η Αναστασία Γιούσεφ.

Όπως έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της στο Instagram «είχα καιρό να βρεθώ σε αυτό το mood… 🎶 Μου είχε λείψει περισσότερο απ’ όσο νόμιζα.❤️»



Εκτός, όμως, από θετικά σχόλια για την προσπάθειά της, το βίντεο και αρνητικά σχόλια για την Αναστασία Γιούσεφ και την ερμηνεία της με την ίδια να απαντά με δικό της σχόλιο.

Όπως έγραψαν κάποιοι από τους σχολιαστές «το άκουσε ο παππούς μου που είναι ανάπηρος και σηκώθηκε να το κλείσει ! Υπέροχο», «μόνιμη κώφωση», «εξαιρετικό! Τώρα εκτός από του πόνου τη συχνότητα ας πιάσουμε και καμιά νότα», «σταμάτα σε παρακαλώ δεν είναι όλα για όλους 😢»

Στα σχόλια αυτά απάντησε η ίδια η Αναστασία Γιούσεφ γράφοντας: Είναι εύκολο να χλευάζεις κάποιον που προσπαθεί…Δύσκολο είναι να έχεις το θάρρος να εκτεθείς, να μάθεις και να εξελιχθείς. Κάποτε αμφισβητούσαν και τον χορό μου. Η συνέχεια είναι γνωστή. Εγώ θα συνεχίσω να δουλεύω για όσα θέλω να κατακτήσω. Εσείς συνεχίστε να σχολιάζετε.

Η Αναστασία Γιούσεφ τραγούδησε το «Ώρες μικρές» του Μαζωνάκη και απάντησε στα αρνητικά σχόλια: Είναι εύκολο να χλευάζεις κάποιον που προσπαθεί
18 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Αλήθεια ή Μύθος;

Αλήθεια ή Μύθος;

Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.

Η καρδιά της ποδηλασίας χτυπά ξανά στο Λουτράκι την Κυριακή 1η Νοεμβρίου

Το διήμερο της διοργάνωσης περιλαμβάνει τον 2ο διεθνή αγώνα ποδηλασίας UCI Gran Fondo Loutraki Greece, ποδηλατική Expo, pasta party, τεχνικές παρουσιάσεις και μια μεγάλη γιορτή στην τελετή απονομής των μεταλλίων, με την υπογραφή του Kyvernitis Sports & Events

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης