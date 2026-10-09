Λένα Ζευγαρά: Σέβομαι τον Γονίδη, δεν είδα ότι ήταν ο Ηλίας Κασιδιάρης στο κέντρο που τραγουδάμε
Λένα Ζευγαρά: Σέβομαι τον Γονίδη, δεν είδα ότι ήταν ο Ηλίας Κασιδιάρης στο κέντρο που τραγουδάμε
Όταν βγήκα στη σκηνή δεν είδα κάποιον εκεί, είπε η τραγουδίστρια
Το περιστατικό με τον χαιρετισμό του Ηλία Κασιδιάρη από τον Σταμάτη Γονίδη στα μπουζούκια, σχολίασε η Λένα Ζευγαρά που εμφανίζεται μαζί του, εξηγώντας πως σέβεται πολύ τον συνάδελφό της σαν άνθρωπο.
Η τραγουδίστρια έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» που προβλήθηκε την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου και μεταξύ άλλων δέχτηκε ερώτηση για το βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, με τον Σταμάτη Γονίδη να χαιρετάει τον καταδικασμένο - και προσφάτως αποφυλακισμένο - για την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής, Ηλία Κασιδιάρη, ο οποίος διασκέδασε στο κέντρο, όπου τραγουδούν οι δύο καλλιτέχνες.
Η Λένα Ζευγαρά εστίασε στην πορεία του Σταμάτη Γονίδη στο ελληνικό τραγούδι, αλλά και στη μεταξύ τους σχέση, εκφράζοντας την εκτίμηση και τον σεβασμό της προς εκείνον: «Για μένα είναι ένας άνθρωπος, ένας καλλιτέχνης, ένας ερμηνευτής, ένας συνθέτης που η ελληνική δισκογραφία τον έχει κατατάξει εκεί που πρέπει, δηλαδή στις ανώτερες θέσεις. Σαν άνθρωπο τώρα, τον αγαπώ πολύ, τον σέβομαι πολύ, με προσέχει».
Δείτε το βίντεο
Όσο γιατί η ίδια δεν χαιρέτησε τον Ηλία Κασιδιάρη, η Λένα Ζευγαρά εξήγησε ότι δεν τον είχε αντιληφθεί στον χώρο όταν βγήκε στη σκηνή: «Εγώ όταν είχα βγει δεν είδα κάποιον εκεί. Δεν ξέρω, δεν τον είδα. Μπορεί να μην τον είδα εγώ».
Ο Ηλίας Κασιδιάρης βρέθηκε το βράδυ του Σαββάτου 3 Οκτωβρίου στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται ο Σταμάτης Γονίδης, μετά την αποφυλάκισή του στις 15 Σεπτεμβρίου. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, ο καλλιτέχνης του απευθύνθηκε από τη σκηνή, λέγοντάς του, μεταξύ άλλων: «Ευχαριστώ που επέλεξες εμένα για να γιορτάσεις την αποφυλάκισή σου, σου εύχομαι ό,τι ονειρεύεσαι να το βρεις μπροστά σου».
Ο τραγουδιστής έκανε δηλώσεις στο «Πρωινό» και υποστήριξε ότι «δεν τα πάω καλά με την πολιτική» και ότι ο χαιρετισμός του ήταν «από ευγένεια». Όπως συνέχισε: «Εγώ κάθε βράδυ όταν βγαίνω να τραγουδήσω καλωσορίζω όλον το κόσμο. Όταν υπάρχει κάποιος επώνυμος τον καλωσορίζω ξεχωριστά. Είπα καλώς τον και καλός πολίτης. Κάθε επώνυμος, βουλευτής είναι, υπουργός είναι, τραγουδιστής είναι, εγώ τους καλωσορίζω ξεχωριστά. Δεν παρακολουθώ σχόλια και τέτοια, το κινητό μου είναι το παλιό».
Ο Σταμάτης Γονίδης πρόσθεσε: «Το παλικάρι δεν το έχω ξαναδεί, το είδα στο μαγαζί που ήρθε. Δεν τα πάω καλά με την πολιτική. Είμαι καλός πολίτης, έντιμος, αλλά με την πολιτική δεν έχω σχέση. Δεν μου έκανε καμία πρόταση, ήταν πολύ κύριος σε όλα, καθόταν απέναντι, πέρασε καλά. Ήταν ένας πολιτικός που ήταν στη φυλακή, από εκεί και πέρα ξέρω ότι ξεχώρισε από όλα τα σχήματα να έρθει σε εμένα και έπρεπε να του πω ευχαριστώ στα πλαίσια της ευγένειας».
Η τραγουδίστρια έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» που προβλήθηκε την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου και μεταξύ άλλων δέχτηκε ερώτηση για το βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, με τον Σταμάτη Γονίδη να χαιρετάει τον καταδικασμένο - και προσφάτως αποφυλακισμένο - για την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής, Ηλία Κασιδιάρη, ο οποίος διασκέδασε στο κέντρο, όπου τραγουδούν οι δύο καλλιτέχνες.
Η Λένα Ζευγαρά εστίασε στην πορεία του Σταμάτη Γονίδη στο ελληνικό τραγούδι, αλλά και στη μεταξύ τους σχέση, εκφράζοντας την εκτίμηση και τον σεβασμό της προς εκείνον: «Για μένα είναι ένας άνθρωπος, ένας καλλιτέχνης, ένας ερμηνευτής, ένας συνθέτης που η ελληνική δισκογραφία τον έχει κατατάξει εκεί που πρέπει, δηλαδή στις ανώτερες θέσεις. Σαν άνθρωπο τώρα, τον αγαπώ πολύ, τον σέβομαι πολύ, με προσέχει».
Δείτε το βίντεο
Όσο γιατί η ίδια δεν χαιρέτησε τον Ηλία Κασιδιάρη, η Λένα Ζευγαρά εξήγησε ότι δεν τον είχε αντιληφθεί στον χώρο όταν βγήκε στη σκηνή: «Εγώ όταν είχα βγει δεν είδα κάποιον εκεί. Δεν ξέρω, δεν τον είδα. Μπορεί να μην τον είδα εγώ».
Ο Ηλίας Κασιδιάρης βρέθηκε το βράδυ του Σαββάτου 3 Οκτωβρίου στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται ο Σταμάτης Γονίδης, μετά την αποφυλάκισή του στις 15 Σεπτεμβρίου. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, ο καλλιτέχνης του απευθύνθηκε από τη σκηνή, λέγοντάς του, μεταξύ άλλων: «Ευχαριστώ που επέλεξες εμένα για να γιορτάσεις την αποφυλάκισή σου, σου εύχομαι ό,τι ονειρεύεσαι να το βρεις μπροστά σου».
Ο Σταμάτης Γονίδης ευχαριστεί τον Ηλία Κασιδιάρη και το κοινό αποθεώνει !!! pic.twitter.com/DjV85gFNf6— Palavos (@Palavos4) October 4, 2026
Ο Σταμάτης Γονίδης πρόσθεσε: «Το παλικάρι δεν το έχω ξαναδεί, το είδα στο μαγαζί που ήρθε. Δεν τα πάω καλά με την πολιτική. Είμαι καλός πολίτης, έντιμος, αλλά με την πολιτική δεν έχω σχέση. Δεν μου έκανε καμία πρόταση, ήταν πολύ κύριος σε όλα, καθόταν απέναντι, πέρασε καλά. Ήταν ένας πολιτικός που ήταν στη φυλακή, από εκεί και πέρα ξέρω ότι ξεχώρισε από όλα τα σχήματα να έρθει σε εμένα και έπρεπε να του πω ευχαριστώ στα πλαίσια της ευγένειας».
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