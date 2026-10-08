Μαριάννα Κιμούλη: Είχα πει ότι θα γίνω ηθοποιός από τριών χρονών, δεν σκέφτηκα ποτέ να κάνω κάτι άλλο
Μαριάννα Κιμούλη: Είχα πει ότι θα γίνω ηθοποιός από τριών χρονών, δεν σκέφτηκα ποτέ να κάνω κάτι άλλο
Είναι ένας χώρος που είτε μαγεύει ένα παιδί, είτε το απωθεί πλήρως, πρόσθεσε
Από την ηλικία των τριών ετών γνώριζε πως ήθελε να γίνει ηθοποιός η Μαριάννα Κιμούλη. Όπως εξομολογήθηκε, δεν άλλαξε ποτέ γνώμη και δεν πέρασε ούτε στιγμή από το μυαλό της να κάνει κάτι άλλο στη ζωή της.
Η ηθοποιός, μιλώντας στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου, επισήμανε πως ο χώρος της υποκριτικής είναι πολύ έντονος και αυτό μπορεί για ορισμένους να λειτουργεί αρνητικά, ωστόσο η ίδια ενθουσιάστηκε από νωρίς και το είχε εκφράσει στους γονείς της.
Η Μαριάννα Κιμούλη εξήγησε πως και ο πατέρας αλλά και η μητέρα της της έδωσαν χρόνο να αντιληφθεί με τι θα ήθελε πραγματικά να ασχοληθεί: «Είχα πει ότι θα γίνω ηθοποιός από τριών χρονών. Δεν άφησα και πολλά περιθώρια στους γονείς μου. Ήξερα τι ήθελα από την αρχή. Aλλά και αυτοί μου δίνανε πάρα πολύ χώρο για να μπορέσω να δω πραγματικά τι είναι αυτό που με ενδιαφέρει… Είναι ένας χώρος που είτε μαγεύει ένα παιδί, είτε το απωθεί πλήρως. Είναι λίγο άσπρο ή μαύρο, γιατί είναι πολύ έντονος χώρος. Εγώ μαγεύτηκα από την αρχή. Δεν το σκέφτηκα ποτέ να κάνω κάτι άλλο, ούτε ένα δευτερόλεπτο», είπε.
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Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η ηθοποιός μίλησε για την ενηλικίωσή της, σημειώνοντας πως έχει σταθεί πολύ τυχερή και όλα συνέβησαν πολύ ομαλά: «Η δική μου ενηλικίωση ήρθε πολύ σταδιακά, σε βαθμό που σχεδόν δεν κατάλαβα πότε συνέβη. Αίγουρα έπαιξε ρόλο το ότι στα 17 μου έφυγα για να ζήσω μόνη μου σε μια άλλη χώρα. Πήγα στην Αγγλία. Ήθελα να μπορώ να βιοπορίζομαι μόνη μου. Αλλά αυτό το είχα ως στόχο από πολύ μικρή ηλικία. Είχα βέβαια και το προνόμιο το ότι οι γονείς μου μπορούσαν να στηρίξουν το ότι εγώ ήθελα να σπουδάσω στο εξωτερικό, το οποίο δεν είναι καθόλου δεδομένο… Μέχρι στιγμής έχω σταθεί τυχερή στη ζωή μου, δεν μου έχει συμβεί κάτι που να με προσγειώσει απότομο ή βίαια», ανέφερε.
Η ηθοποιός, μιλώντας στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου, επισήμανε πως ο χώρος της υποκριτικής είναι πολύ έντονος και αυτό μπορεί για ορισμένους να λειτουργεί αρνητικά, ωστόσο η ίδια ενθουσιάστηκε από νωρίς και το είχε εκφράσει στους γονείς της.
Η Μαριάννα Κιμούλη εξήγησε πως και ο πατέρας αλλά και η μητέρα της της έδωσαν χρόνο να αντιληφθεί με τι θα ήθελε πραγματικά να ασχοληθεί: «Είχα πει ότι θα γίνω ηθοποιός από τριών χρονών. Δεν άφησα και πολλά περιθώρια στους γονείς μου. Ήξερα τι ήθελα από την αρχή. Aλλά και αυτοί μου δίνανε πάρα πολύ χώρο για να μπορέσω να δω πραγματικά τι είναι αυτό που με ενδιαφέρει… Είναι ένας χώρος που είτε μαγεύει ένα παιδί, είτε το απωθεί πλήρως. Είναι λίγο άσπρο ή μαύρο, γιατί είναι πολύ έντονος χώρος. Εγώ μαγεύτηκα από την αρχή. Δεν το σκέφτηκα ποτέ να κάνω κάτι άλλο, ούτε ένα δευτερόλεπτο», είπε.
Δείτε το βίντεο
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η ηθοποιός μίλησε για την ενηλικίωσή της, σημειώνοντας πως έχει σταθεί πολύ τυχερή και όλα συνέβησαν πολύ ομαλά: «Η δική μου ενηλικίωση ήρθε πολύ σταδιακά, σε βαθμό που σχεδόν δεν κατάλαβα πότε συνέβη. Αίγουρα έπαιξε ρόλο το ότι στα 17 μου έφυγα για να ζήσω μόνη μου σε μια άλλη χώρα. Πήγα στην Αγγλία. Ήθελα να μπορώ να βιοπορίζομαι μόνη μου. Αλλά αυτό το είχα ως στόχο από πολύ μικρή ηλικία. Είχα βέβαια και το προνόμιο το ότι οι γονείς μου μπορούσαν να στηρίξουν το ότι εγώ ήθελα να σπουδάσω στο εξωτερικό, το οποίο δεν είναι καθόλου δεδομένο… Μέχρι στιγμής έχω σταθεί τυχερή στη ζωή μου, δεν μου έχει συμβεί κάτι που να με προσγειώσει απότομο ή βίαια», ανέφερε.
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