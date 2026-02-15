Η Ευρυδίκη θυμήθηκε τη γνωριμία της με τον Μπομπ Κατσιώνη: Το μήνυμα στο Facebook και η υπόκλιση
Η Ευρυδίκη θυμήθηκε τη γνωριμία της με τον Μπομπ Κατσιώνη: Το μήνυμα στο Facebook και η υπόκλιση
Το ζευγάρι έδωσε την πρώτη του κοινή τηλεοπτική συνέντευξη
Τη γνωριμία της με τον Μπομπ Κατσιώνη το 2015 θυμήθηκε η Ευρυδίκη. Όλα ξεκίνησαν από ένα μήνυμα που της είχε στείλει στο Facebook, αναφέροντάς της ότι είχε γράψει ένα τραγούδι για εκείνη. Αφού η τραγουδίστρια περιέγραψε όσα ακολούθησαν, όταν τον επισκέφτηκε στο στούντιο ηχογράφησης, μοιράστηκε ότι αυτό που την κέρδισε ήταν η υπόκλιση που της είχε κάνει.
Το ζευγάρι έδωσε την πρώτη του κοινή τηλεοπτική συνέντευξη στην εκπομπή «ΤΕΤ-Α-ΤΕΤ», που προβλήθηκε το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου. Σε αυτή, η Ευρυδίκη αφηγήθηκε μεταξύ άλλων την ιστορία πίσω από τη γνωριμία τους. Όπως είπε: «Είχα μπει στο στούντιο για να ακούσω ένα τραγούδι που είχε γράψει για εμένα. Προηγήθηκε ένα μήνυμα στο Facebook, 13 Αυγούστου διάβασα το μήνυμα, ήμασταν και οι δύο διακοπές. Απάντησα γιατί μου έκανε έκπληξη, είχα απορία ένας άνθρωπος σαν τον Μπομπ τι να σκέφτεται για μένα, τι να έχει γράψει για μένα, ένας άνθρωπος που βρίσκεται στη metal σκηνή. Τον έψαξα λίγο περισσότερο απάντησα. 30 Αυγούστου γνωριστήκαμε. Άνοιξε την πόρτα και αυτό που με κέρδισε από την πρώτη στιγμή είναι ότι έκανε υπόκλιση».
Δείτε το βίντεο με τη συνέντευξή τους
Με τη σειρά του, ο σύζυγος της Ευρυδίκης τόνισε αστειευόμενος ότι το μήνυμα που είχε στείλει διδάσκεται στο πανεπιστήμια και εξήγησε ότι βασική του επιθυμία ήταν να τη γνωρίσει, ακόμα και αν δεν ακολουθούσε μία ερωτική σχέση. Συγκεκριμένα, σημείωσε: «Ήταν το πιο σημαντικό “διαβάστηκε” της ζωής μου. Το μήνυμα αυτό που έστειλα διδάσκεται στα πανεπιστήμια. Το Chat GPT δεν θα έβγαζε τέτοιο μήνυμα. Δεν ήταν απαραίτητα πέσιμο, ήθελα απλά να τη γνωρίσω. Της είπα ότι έχω κάνει τόσα πράγματα στη ζωή μου και ότι θα πεθάνω και δεν θα έχω γνωρίσει την αγαπημένη μου τραγουδίστρια – γυναίκα. Δεν την εκβίασα αλλά είχα στρατηγική, είχα δει ότι ήταν διακοπές και ήταν χαλαρή. Οπότε όλα τα πράγματα πέτυχαν σωστά».
Το ζευγάρι έδωσε την πρώτη του κοινή τηλεοπτική συνέντευξη στην εκπομπή «ΤΕΤ-Α-ΤΕΤ», που προβλήθηκε το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου. Σε αυτή, η Ευρυδίκη αφηγήθηκε μεταξύ άλλων την ιστορία πίσω από τη γνωριμία τους. Όπως είπε: «Είχα μπει στο στούντιο για να ακούσω ένα τραγούδι που είχε γράψει για εμένα. Προηγήθηκε ένα μήνυμα στο Facebook, 13 Αυγούστου διάβασα το μήνυμα, ήμασταν και οι δύο διακοπές. Απάντησα γιατί μου έκανε έκπληξη, είχα απορία ένας άνθρωπος σαν τον Μπομπ τι να σκέφτεται για μένα, τι να έχει γράψει για μένα, ένας άνθρωπος που βρίσκεται στη metal σκηνή. Τον έψαξα λίγο περισσότερο απάντησα. 30 Αυγούστου γνωριστήκαμε. Άνοιξε την πόρτα και αυτό που με κέρδισε από την πρώτη στιγμή είναι ότι έκανε υπόκλιση».
Δείτε το βίντεο με τη συνέντευξή τους
Με τη σειρά του, ο σύζυγος της Ευρυδίκης τόνισε αστειευόμενος ότι το μήνυμα που είχε στείλει διδάσκεται στο πανεπιστήμια και εξήγησε ότι βασική του επιθυμία ήταν να τη γνωρίσει, ακόμα και αν δεν ακολουθούσε μία ερωτική σχέση. Συγκεκριμένα, σημείωσε: «Ήταν το πιο σημαντικό “διαβάστηκε” της ζωής μου. Το μήνυμα αυτό που έστειλα διδάσκεται στα πανεπιστήμια. Το Chat GPT δεν θα έβγαζε τέτοιο μήνυμα. Δεν ήταν απαραίτητα πέσιμο, ήθελα απλά να τη γνωρίσω. Της είπα ότι έχω κάνει τόσα πράγματα στη ζωή μου και ότι θα πεθάνω και δεν θα έχω γνωρίσει την αγαπημένη μου τραγουδίστρια – γυναίκα. Δεν την εκβίασα αλλά είχα στρατηγική, είχα δει ότι ήταν διακοπές και ήταν χαλαρή. Οπότε όλα τα πράγματα πέτυχαν σωστά».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα