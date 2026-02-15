ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Έκτακτο δελτίο καιρού: Νέα επιδείνωση από αύριο Τρίτη με καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και χαλαζοπτώσεις

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Μποτιλιάρισμα στη λεωφόρο Αθηνών και στην άνοδο του Κηφισού - Κλειστή από Ασπρόπυργο μέχρι Φυλή προς Αεροδρόμιο η Αττική Οδός

Η Ευρυδίκη θυμήθηκε τη γνωριμία της με τον Μπομπ Κατσιώνη: Το μήνυμα στο Facebook και η υπόκλιση
GALA
Ευρυδίκη Μπομπ Κατσιώνης

Η Ευρυδίκη θυμήθηκε τη γνωριμία της με τον Μπομπ Κατσιώνη: Το μήνυμα στο Facebook και η υπόκλιση

Το ζευγάρι έδωσε την πρώτη του κοινή τηλεοπτική συνέντευξη

Η Ευρυδίκη θυμήθηκε τη γνωριμία της με τον Μπομπ Κατσιώνη: Το μήνυμα στο Facebook και η υπόκλιση
2 ΣΧΟΛΙΑ
Τη γνωριμία της με τον Μπομπ Κατσιώνη το 2015 θυμήθηκε η Ευρυδίκη. Όλα ξεκίνησαν από ένα μήνυμα που της είχε στείλει στο Facebook, αναφέροντάς της ότι είχε γράψει ένα τραγούδι για εκείνη. Αφού η τραγουδίστρια περιέγραψε όσα ακολούθησαν, όταν τον επισκέφτηκε στο στούντιο ηχογράφησης, μοιράστηκε ότι αυτό που την κέρδισε ήταν η υπόκλιση που της είχε κάνει.

Το ζευγάρι έδωσε την πρώτη του κοινή τηλεοπτική συνέντευξη στην εκπομπή «ΤΕΤ-Α-ΤΕΤ», που προβλήθηκε το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου. Σε αυτή, η Ευρυδίκη αφηγήθηκε μεταξύ άλλων την ιστορία πίσω από τη γνωριμία τους. Όπως είπε: «Είχα μπει στο στούντιο για να ακούσω ένα τραγούδι που είχε γράψει για εμένα. Προηγήθηκε ένα μήνυμα στο Facebook, 13 Αυγούστου διάβασα το μήνυμα, ήμασταν και οι δύο διακοπές. Απάντησα γιατί μου έκανε έκπληξη, είχα απορία ένας άνθρωπος σαν τον Μπομπ τι να σκέφτεται για μένα, τι να έχει γράψει για μένα, ένας άνθρωπος που βρίσκεται στη metal σκηνή. Τον έψαξα λίγο περισσότερο απάντησα. 30 Αυγούστου γνωριστήκαμε. Άνοιξε την πόρτα και αυτό που με κέρδισε από την πρώτη στιγμή είναι ότι έκανε υπόκλιση».

Δείτε το βίντεο με τη συνέντευξή τους 
ΤΕΤ-Α-ΤΕΤ | Τάσος Τρύφωνος & Ευρυδίκη - Μπομπ Κατσιώνης

Με τη σειρά του, ο σύζυγος της Ευρυδίκης τόνισε αστειευόμενος ότι το μήνυμα που είχε στείλει διδάσκεται στο πανεπιστήμια και εξήγησε ότι βασική του επιθυμία ήταν να τη γνωρίσει, ακόμα και αν δεν ακολουθούσε μία ερωτική σχέση. Συγκεκριμένα, σημείωσε:  «Ήταν το πιο σημαντικό “διαβάστηκε” της ζωής μου. Το μήνυμα αυτό που έστειλα διδάσκεται στα πανεπιστήμια. Το Chat GPT δεν θα έβγαζε τέτοιο μήνυμα. Δεν ήταν απαραίτητα πέσιμο, ήθελα απλά να τη γνωρίσω. Της είπα ότι έχω κάνει τόσα πράγματα στη ζωή μου και ότι θα πεθάνω και δεν θα έχω γνωρίσει την αγαπημένη μου τραγουδίστρια – γυναίκα. Δεν την εκβίασα αλλά είχα στρατηγική, είχα δει ότι ήταν διακοπές και ήταν χαλαρή. Οπότε όλα τα πράγματα πέτυχαν σωστά».

2 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η φιλοσοφία μάθησης που αξιοποιεί το λάθος και την ψηφιακή εξέλιξη

Η φιλοσοφία μάθησης που αξιοποιεί το λάθος και την ψηφιακή εξέλιξη

Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης