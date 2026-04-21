Στέισι Καρανικολάου: Ο πατέρας μου μού μιλούσε μόνο στα ελληνικά, αλλά δεν έμαθα ποτέ να μιλάω και τώρα είμαι τόσο εκνευρισμένη
Είναι από τις πιο δύσκολες γλώσσες και μόλις βρήκα μια δασκάλα ελληνικών, είπε η influencer και διάσημη φίλη της Κάιλι Τζένερ
Εκνευρισμένη εμφανίστηκε η Στέισι Καρανικολάου που παρά την προσπάθεια του πατέρα της να τη μάθει ελληνικά, εκείνη δεν ξέρει, όπως ανέφερε να μιλάει σε αυτή τη γλώσσα.
Η διάσημη φίλη της Κάιλι Τζένερ και influencer, που έχει ελληνική καταγωγή και διατηρεί δεσμούς με τη χώρα παραχώρησε συνέντευξη στο Vidcast «Better Half», κάνοντας μία συζήτηση με την ηθοποιό, Βικτόρια Βιγιαροέλ.
Όταν η τελευταία τη ρώτησε, αν έμαθε ελληνικά, η Καρανικολάου απάντησε πως πήγε σε ελληνικό σχολείο στο Λος Άντζελες και πρόσθεσε ότι, αν και δεν το θυμάται, ο πατέρας της υποστηρίζει ότι της μιλούσε στα ελληνικά όταν ήταν μικρή.
Πιο συγκεκριμένα, η Στέισι Καρανικολάου δήλωσε: «Δεν έμαθα ποτέ ελληνικά. Οι δικοί μου μου μιλούσαν στα ελληνικά και πήγαινα σε ελληνικό σχολείο στην ελληνική εκκλησία, την Αγία Σοφία, στο Λος Άντζελες. Πήγαινα λοιπόν ελληνικό σχολείο και ο πατέρας μου μού μιλούσε μόνο στα ελληνικά. Εγώ δεν το θυμάμαι καθόλου αυτό και ακόμα είμαι θυμωμένη μαζί του γι’ αυτό, ότι μου μιλούσε στα ελληνικά κι εγώ δεν του απαντούσα ούτε έκανα τίποτα. Και εγώ του μιλούσα στα αγγλικά, εκείνος μου απαντούσε στα αγγλικά και τότε έκανα αυτό που μου ζητούσε. Εκείνος λέει ότι του είπα κάτι που δεν το πιστεύω, ότι "μην μου μιλάς σε αυτή τη γλώσσα" ή κάτι τέτοιο και ότι δεν ήθελα να μάθω».
Και συνέχισε «αλλά ήμουν τεσσάρων ή πέντε χρονών, όσο χρονών κι αν ήμουν. Έλεος. Σοβαρά τώρα. Αν το παιδί μου έλεγε "μην μου μιλάς σε αυτή τη γλώσσα", εγώ θα του μιλούσα μόνο σε αυτή τη γλώσσα. Θες να επικοινωνήσεις μαζί μου; Μάθε ελληνικά τότε. Ακριβώς. Και είναι τόσο δύσκολη γλώσσα να τη μάθεις. Γιατί τώρα είμαι τόσο εκνευρισμένη, είναι από τις πιο δύσκολες γλώσσες και μόλις βρήκα μια δασκάλα ελληνικών».
Δείτε το βίντεο
Τότε, η Βικτόρια Βιγιαροέλ τη ρώτησε σχετικά με τα μαθήματα ελληνικών: «Τι περιλαμβάνουν αυτά τα μαθήματα; Είναι μέσω Zoom ή από κοντά;» με την Καρανικολάου να απαντάει: «Νομίζω μέσω Zoom. Είναι ένα μάθημα στο Zoom. Νομίζω ότι μένει στην Ελλάδα. Και είναι πολύ επικεντρωμένη στην ομιλία. Είχα μια δασκάλα ελληνικών που προσπαθούσε να μου μάθει να γράφω το αλφάβητο. Και ήμουν σε φάση: "Ναι, ξέρω ότι αυτό είναι σημαντικό και μάλλον θα βοηθούσε να μάθω τη γλώσσα, αλλά δεν με νοιάζει να γράφω"».
