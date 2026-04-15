Άρης Κόντος: Με τράβηξαν φωτογραφία με την τότε κοπέλα μου και βγήκε τίτλος στα περιοδικά ότι ο Μπραντ Πιτ απατούσε την Τζένιφερ Άνιστον

Μιλώντας στην εκπομπή «Happy Day» την Τετάρτη 15 Απριλίου, ο Άρης Κόντος που έπαιξε με τον Μπραντ Πιτ στη νέα του ταινία η οποία γυρίστηκε και στην Ελλάδα «The Riders», είπε χαρακτηριστικά: «Το πιο τραβηγμένο σκηνικό όπου με έχουν περάσει για τον Μπραντ Πιτ ήταν στους Ολυμπιακούς στην Αθήνα, που με πήρε ένας περαστικός μια φωτογραφία και την πούλησε σε αμερικάνικα περιοδικά και βγήκε ο τίτλος ότι ο Μπραντ Πιτ απατάει την Τζένιφερ Άνιστον με μια κοκκινομάλλα που ήταν η τότε κοπέλα μου. Και τηλεφώνησα στα περιοδικά και μου πήραν αποκλειστικότητα. Ήρθαν εδώ τρία, νομίζω, περιοδικά για συνέντευξη απ’ την Αμερική».





Ένα ιδιαίτερο σκηνικό περιέγραψε ο Άρης Κόντος , ο σωσίας του Μπραντ Πιτ , εξηγώντας πως στο παρελθόν τον είχαν τραβήξει φωτογραφία με την τότε σύντροφό του και λόγω της ομοιότητάς του με τον ηθοποιό, γράφτηκε στα περιοδικά πως εκείνος απατούσε την Τζένιφερ Άνιστον με την οποία ήταν σε σχέση.Περιγράφοντας τη συνεργασία τους, ο ίδιος εξήγησε πως ο Μπραντ Πιτ ήταν πολύ ευγενικός και ευδιάθετος και είχαν μία καλή επικοινωνία: «Είναι μια υπέροχη ταινία, μια τρομερή παραγωγή και με επέλεξαν να είμαι ντουμπλέρ του. Δηλαδή έκανα όλες τις σκηνές που έκανε και ο ίδιος ο Μπραντ Πιτ για να βγει το καδράρισμα τέλειο και ήταν μια απίστευτη εμπειρία. Μιλούσα με τον Μπραντ Πιτ, αφού κάθε μέρα μαζί κάναμε τα γυρίσματα. Είναι πολύ καλός άνθρωπος, πολύ χαλαρός. Συνέχεια κάνει αστεία, είναι ευδιάθετος. Απ’ ό,τι είδα δεν έχει κάποια παραξενιά. Όχι, ήτανε πολύ απλός, έχει αυτό το αμερικάνικο στιλ, το εντελώς χαλαρό», επισήμανε.Όταν ρωτήθηκε για τη σύντροφο του χολιγουντιανού σταρ, δήλωσε: «Έχω δει τη σύντροφό του, νομίζω είχε έρθει στο γύρισμα 3-4 φορές. Πολύ χαμογελαστή, πολύ απλή κι αυτή. Γενικά όλο του το crew είχε ένα πολύ ωραίο vibe. Δηλαδή, ήταν απλοί άνθρωποι. Με τη μακιγιέζ του ήρθα πιο κοντά, την Τζιν Μπλακ, που την έχει απ’ το 1992. Υπέροχη κυρία. Πάρα πολύ καλοί όλοι και ο σωματοφύλακάς του».Κλείνοντας, ο Άρης Κόντος απάντησε για την αμοιβή που πήρε για τη συμμετοχή του στην ταινία: «Οι αμοιβές είναι καλές σίγουρα. Είναι παραγωγή απ’ το Χόλιγουντ. Είμαι απόλυτα ευχαριστημένος, ήταν ένα καλό ποσό».