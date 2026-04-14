Κώστας Μαρτάκης: Έχω δεχτεί εργασιακό bullying, κάποιοι άνθρωποι μου έβαλαν επίτηδες εμπόδια

Για τον τρόπο που αντιμετώπισε την κατάσταση αυτή, ο τραγουδιστής εξήγησε: «Δεν αποχώρησα ποτέ ακριβώς από τον χώρο. Συνέχισα να κάνω συναυλίες και να βγάζω τραγούδια απλά αποτραβήχτηκα από το έντονο της δημοσιότητας. Πλέον βγαίνουν νέοι καλλιτέχνες, πιο νέοι, μεγαλώνουν και οι δικοί μου φαν, οπότε έχει πάει αλλού η προσοχή. Γιατί έχω ζήσει και εγώ αυτή την τρέλα να μου τραβάνε μπλουζάκια, τούφες από μαλλιά, να είναι κάτω από το σπίτι μου, να μου κλέβουν τις πινακίδες. Μεγαλώνοντας, οι άνθρωποι που σε ακολουθούν ηρεμούν και απλά σε ακούνε. Εγώ αποτραβήχτα ηθελημένα για να βρω το κέντρο μου».



Στην ίδια συνέντευξη, ο Κώστας Μαρτάκης μίλησε για τη συνεργασία του με τον Κωνσταντίνο Αργυρό, αποκαλύπτοντας ένα ατύχημα που είχαν πάνω στη σκηνή: «Έχω συνεργαστεί με τον Κωνσταντίνο Αργυρό και ήταν μια πολύ ωραία συνεργασία. Ο Κωνσταντίνος τότε ήταν πιο ψαρωμένος, τώρα σαρώνει πάνω στη σκηνή. Νομίζω τον βοήθησα λίγο να χαλαρώσει. Τότε είχαμε και ένα ατύχημα πάνω στη σκηνή που γλιστρήσαμε γιατί τον χτύπησα και μετά πέσαμε κάτω. Εκείνος σηκώθηκε κατευθείαν πάνω για να μην τσαλακωθεί και εγώ έβριζα», είπε.



