Συγκίνηση στην πρεμιέρα της 3ης σεζόν του Euphoria, ο φόρος τιμής στον Έρικ Ντέιν
Η HBO τίμησε επίσης τους Άνγκους Κλάουντ και Κέβιν Τούρεν που έφυγαν από τη ζωή το 2023
Το πρώτο επεισόδιο ξεκίνησε με αφιέρωση στον Ντέιν, ο οποίος είχε προλάβει να ολοκληρώσει τα γυρίσματα της τρίτης σεζόν πριν από τον θάνατό του, ενώ στη συνέχεια εμφανίστηκαν και τα ονόματα των Άνγκους Κλάουντ και Κέβιν Τούρεν που συμμετείχαν στη σειρά. Ο Άνγκους Κλάουντ , που υποδυόταν τον Fezco, πέθανε το 2023 σε ηλικία 25 ετών από υπερβολική δόση, ενώ ο παραγωγός Κέβιν Τούρεν έφυγε την ίδια χρονιά από καρδιακό επεισόδιο σε ηλικία 45 ετών.
The Euphoria Season 3 premiere pays tribute to Angus Cloud, Eric Dane, and EP Kevin Turen.— cinesthetic. (@TheCinesthetic) April 13, 2026
The episode ends on a black screen reading “In Memoriam,” honoring each of them. pic.twitter.com/PFltxbaD60
Ο δημιουργός της σειράς, Σαμ Λέβινσον, σύμφωνα με τη Daily Mail, εξέφρασε τη θλίψη του, δηλώνοντας: «Είμαι συντετριμμένος από την απώλεια του αγαπημένου μας φίλου Έρικ. Ήταν τιμή μου να δουλέψω μαζί του και δώρο να τον έχω φίλο».
Eric Dane honored in touching nod during Euphoria season 3 premiere ahead of his final on-screen appearance before ALS death at 53 https://t.co/gCwPnNxL8J— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) April 13, 2026
Οι θεατές συγκινημένοι γέμισαν το X: «Η επόμενη σεζόν του Euphoria δεν θα είναι ποτέ ίδια χωρίς τον Έρικ Ντέιν», ανέφερε χαρακτηριστικά ένα σχόλιο, ενώ ένα άλλο έγραφε: «Κλαίω πριν καν αρχίσει το επεισόδιο».
watching euphoria now and the “ in remembrance of Eric Dane “ in the beginning. 🥺😔 pic.twitter.com/lqDXUVg7WX— 𝐤𝐨𝐥𝐛𝐲★ (@WHYNOTMOREFLO) April 13, 2026
just pressed play on euphoria s3 and started crying before it even started I love u Eric Dane and Angus Cloud— madi (@starlityunnie) April 13, 2026
The next season of Euphoria won’t be the same without Eric Dane and Angus Cloud. 🫶🏼 #Euphoria #HBO #RIP— Brian Etlinger II (@EtlingerII) April 13, 2026
