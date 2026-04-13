Συγκίνηση στην πρεμιέρα της 3ης σεζόν του Euphoria, ο φόρος τιμής στον Έρικ Ντέιν
Έρικ Ντέιν Euphoria

Συγκίνηση στην πρεμιέρα της 3ης σεζόν του Euphoria, ο φόρος τιμής στον Έρικ Ντέιν

Η HBO τίμησε επίσης τους Άνγκους Κλάουντ και Κέβιν Τούρεν που έφυγαν από τη ζωή το 2023

Συγκίνηση στην πρεμιέρα της 3ης σεζόν του Euphoria, ο φόρος τιμής στον Έρικ Ντέιν
Ιωάννα Μαρίνου
Σε κλίμα συγκίνησης πραγματοποιήθηκε η πρεμιέρα της τρίτης σεζόν του Euphoria, καθώς η HBO απέτισε φόρο τιμής στον Έρικ Ντέιν, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τον Φεβρουάριο, σε ηλικία 53 ετών, μετά από μάχη με τη νόσο ALS.

Το πρώτο επεισόδιο ξεκίνησε με αφιέρωση στον Ντέιν, ο οποίος είχε προλάβει να ολοκληρώσει τα γυρίσματα της τρίτης σεζόν πριν από τον θάνατό του, ενώ στη συνέχεια εμφανίστηκαν και τα ονόματα των Άνγκους Κλάουντ και Κέβιν Τούρεν που συμμετείχαν στη σειρά. Ο Άνγκους Κλάουντ , που υποδυόταν τον Fezco, πέθανε το 2023 σε ηλικία 25 ετών από υπερβολική δόση, ενώ ο παραγωγός Κέβιν Τούρεν έφυγε την ίδια χρονιά από καρδιακό επεισόδιο σε ηλικία 45 ετών.

Συγκίνηση στην πρεμιέρα της 3ης σεζόν του Euphoria, ο φόρος τιμής στον Έρικ Ντέιν




Ο δημιουργός της σειράς, Σαμ Λέβινσον, σύμφωνα με τη Daily Mail, εξέφρασε τη θλίψη του, δηλώνοντας: «Είμαι συντετριμμένος από την απώλεια του αγαπημένου μας φίλου Έρικ. Ήταν τιμή μου να δουλέψω μαζί του και δώρο να τον έχω φίλο».

Οι θεατές συγκινημένοι γέμισαν το X: «Η επόμενη σεζόν του Euphoria δεν θα είναι ποτέ ίδια χωρίς τον Έρικ Ντέιν», ανέφερε χαρακτηριστικά ένα σχόλιο, ενώ ένα άλλο έγραφε: «Κλαίω πριν καν αρχίσει το επεισόδιο».

Ιωάννα Μαρίνου

