Κυκλοφόρησε το τρέιλερ του τρίτου κύκλου του «Euphoria» με τον Έρικ Ντέιν
Έρικ Ντέιν Euphoria Τρέιλερ

Κυκλοφόρησε το τρέιλερ του τρίτου κύκλου του «Euphoria» με τον Έρικ Ντέιν

Ο ηθοποιός που πέθανε τον Φεβρουάριο χάνοντας τη μάχη του με την ALS είχε προλάβει να ολοκληρώσει τα γυρίσματα της νέας σεζόν που θα κυκλοφορήσει, πριν φύγει από τη ζωή

Κυκλοφόρησε το τρέιλερ του τρίτου κύκλου του «Euphoria» με τον Έρικ Ντέιν
Γεωργία Κοτζιά
Το τρέιλερ του τρίτου κύκλου του «Euphoria» κυκλοφόρησε και σε αυτό παρουσιάζεται ο Έρικ Ντέιν, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 53 ετών τον περασμένο Φεβρουάριο, χάνοντας τη μάχη που έδινε με την πλάγια μυατροφική σκλήρυνση (ALS).

Ο ηθοποιός επιστρέφει στον ρόλο του Καλ Τζέικομπς, πατέρα του Νέιτ που υποδύεται ο Τζέικομπ Ελόρντι, σε μια σκηνή που φέρεται πως ήδη έχει προκαλέσει έντονη συγκίνηση στους θαυμαστές. Στο σύντομο απόσπασμα που κυκλοφόρησε, ο χαρακτήρας του συναντά ξανά την τηλεοπτική Τζουλς, με την ίδια να τον ρωτά «Με θυμάσαι;» και εκείνον να της απαντά «Πώς θα μπορούσα να σε ξεχάσω;».

Euphoria Season 3 | Trailer 2 | HBO Max


Ο Έρικ Ντέιν είχε προλάβει να ολοκληρώσει τα γυρίσματά του για τη νέα σεζόν πριν από τον θάνατό του, παρά το σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε τους τελευταίους δέκα μήνες της ζωής του, το οποίο επηρέαζε τα νευρικά κύτταρα στον εγκέφαλό του και στον νωτιαίο μυελό, οδηγώντας τον σε σταδιακή απώλεια μυϊκού ελέγχου.

Στη σειρά επιστρέφουν επίσης η Ζεντάγια, η Σίντνεϊ Σουίνι και η Αλέξα Ντέμι. Η πρεμιέρα της τρίτης σεζόν έχει οριστεί για τις 12 Απριλίου και φέρεται πως αφορά βαθύτερα ζητήματα, όπως η πίστη, η λύτρωση, αλλά και το κακό.
Γεωργία Κοτζιά

Σχετικά Άρθρα

Best of Network

Δείτε Επίσης