Κυκλοφόρησε το τρέιλερ του τρίτου κύκλου του «Euphoria» με τον Έρικ Ντέιν
Ο ηθοποιός που πέθανε τον Φεβρουάριο χάνοντας τη μάχη του με την ALS είχε προλάβει να ολοκληρώσει τα γυρίσματα της νέας σεζόν που θα κυκλοφορήσει, πριν φύγει από τη ζωή
Το τρέιλερ του τρίτου κύκλου του «Euphoria» κυκλοφόρησε και σε αυτό παρουσιάζεται ο Έρικ Ντέιν, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 53 ετών τον περασμένο Φεβρουάριο, χάνοντας τη μάχη που έδινε με την πλάγια μυατροφική σκλήρυνση (ALS).
Ο ηθοποιός επιστρέφει στον ρόλο του Καλ Τζέικομπς, πατέρα του Νέιτ που υποδύεται ο Τζέικομπ Ελόρντι, σε μια σκηνή που φέρεται πως ήδη έχει προκαλέσει έντονη συγκίνηση στους θαυμαστές. Στο σύντομο απόσπασμα που κυκλοφόρησε, ο χαρακτήρας του συναντά ξανά την τηλεοπτική Τζουλς, με την ίδια να τον ρωτά «Με θυμάσαι;» και εκείνον να της απαντά «Πώς θα μπορούσα να σε ξεχάσω;».
Δείτε το τρέιλερ
Ο Έρικ Ντέιν είχε προλάβει να ολοκληρώσει τα γυρίσματά του για τη νέα σεζόν πριν από τον θάνατό του, παρά το σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε τους τελευταίους δέκα μήνες της ζωής του, το οποίο επηρέαζε τα νευρικά κύτταρα στον εγκέφαλό του και στον νωτιαίο μυελό, οδηγώντας τον σε σταδιακή απώλεια μυϊκού ελέγχου.
Στη σειρά επιστρέφουν επίσης η Ζεντάγια, η Σίντνεϊ Σουίνι και η Αλέξα Ντέμι. Η πρεμιέρα της τρίτης σεζόν έχει οριστεί για τις 12 Απριλίου και φέρεται πως αφορά βαθύτερα ζητήματα, όπως η πίστη, η λύτρωση, αλλά και το κακό.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα