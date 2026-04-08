Αν έχουμε στο μυαλό μας τη Μαντίσα, δεν θα πάρουμε το έπαθλο, είπε ο Δημήτρης Θεοδωρόπουλος, πριν τον νέο αγώνα στο Survivor
Αν έχουμε στο μυαλό μας τη Μαντίσα, δεν θα πάρουμε το έπαθλο, είπε ο Δημήτρης Θεοδωρόπουλος, πριν τον νέο αγώνα στο Survivor
Πιο πολύ από όλους επηρεάζεται η Αριάδνη, τόνισε
Λίγο πριν τον αγώνα επάθλου στο νέο επεισόδιο του Survivor, ο Δημήτρης Θεοδωρόπουλος αναφέρθηκε στη Μαντίσα Τσότα, υποστηρίζοντας ότι εκείνος και οι συμπαίκτες του δεν πρέπει να εστιάσουν στη συμπεριφορά της. Αν ασχολούνται με το πώς φέρεται και τι λέει, δεν πρόκειται να κερδίσουν οι «Αθηναίοι» τους «Επαρχιώτες», τόνισε.
Μιλώντας στην κάμερα κατά τη διάρκεια του αποψινού επεισοδίου του ριάλιτι επιβίωσης, ο Δημήτρης είπε χαρακτηριστικά: «Το τελευταίο καλό έπαθλο, την έξοδο στο resort μας το πήραν τα παιδιά. Μιλάω γι' αυτό γιατί στις επικοινωνίες είμαστε δύο-δύο. Αν είναι τόσο σημαντικό όσο λέει ο Γιώργος Λιανός, πρέπει να το πάρουμε οπωσδήποτε. Αν πάμε εκεί και έχουμε στο μυαλό μας τη Μαντίσα, πώς κάθεται, πώς μιλάει, αν φωνάζει, αν δεν φωνάζει, δεν θα το πάρουμε. Και από αυτό επηρεάζεται πιο πολύ από όλους η Αριάδνη».
Στη συνέχεια, ακολούθησαν πλάνα από τη συζήτηση των «Αθηναίων» για τη Μαντίσα. Ο Δημήτρης στράφηκε στην Αριάδνη, παρακαλώντας τη να μην επιτρέπει στη συμπεριφορά της Μαντίσας να την επηρεάζει αρνητικά: «Σε παρακαλώ πολύ, μην επηρεάζεσαι από τη Μαντίσα. Επηρεάζεσαι πάρα πολύ, της δίνει πάρα πολλή σημασία».
Δείτε το βίντεο
Με τη σειρά της, εκείνη στάθηκε σε αυτά που την πιο πολύ ενοχλούν στη συμπαίκτριά της. «Με εκνευρίζει που έλεγε στο Συμβούλιο ότι είναι της ομάδας, ότι έχει υπάρξει σε ομάδες βόλεϊ και ότι ξέρει από ομάδες και κάθεται σε έναν πάγκο έτσι, δεν μιλάει, δεν χαίρεται για τις νίκες μας, δεν στενοχωριέται για τις ήττες μας», εξήγησε, με τον Δημήτρη να επανέρχεται λέγοντας: «Δεν σε τσαντίζει μόνο αυτό. Σε τσαντίζει η ύπαρξή της εκεί».
«Κάνεις κακό σε εσένα και μετά σε εμάς», επισήμανε κλείνοντας τη συζήτηση η Μιλένα Σδρένια.
Μιλώντας στην κάμερα κατά τη διάρκεια του αποψινού επεισοδίου του ριάλιτι επιβίωσης, ο Δημήτρης είπε χαρακτηριστικά: «Το τελευταίο καλό έπαθλο, την έξοδο στο resort μας το πήραν τα παιδιά. Μιλάω γι' αυτό γιατί στις επικοινωνίες είμαστε δύο-δύο. Αν είναι τόσο σημαντικό όσο λέει ο Γιώργος Λιανός, πρέπει να το πάρουμε οπωσδήποτε. Αν πάμε εκεί και έχουμε στο μυαλό μας τη Μαντίσα, πώς κάθεται, πώς μιλάει, αν φωνάζει, αν δεν φωνάζει, δεν θα το πάρουμε. Και από αυτό επηρεάζεται πιο πολύ από όλους η Αριάδνη».
Στη συνέχεια, ακολούθησαν πλάνα από τη συζήτηση των «Αθηναίων» για τη Μαντίσα. Ο Δημήτρης στράφηκε στην Αριάδνη, παρακαλώντας τη να μην επιτρέπει στη συμπεριφορά της Μαντίσας να την επηρεάζει αρνητικά: «Σε παρακαλώ πολύ, μην επηρεάζεσαι από τη Μαντίσα. Επηρεάζεσαι πάρα πολύ, της δίνει πάρα πολλή σημασία».
Δείτε το βίντεο
Με τη σειρά της, εκείνη στάθηκε σε αυτά που την πιο πολύ ενοχλούν στη συμπαίκτριά της. «Με εκνευρίζει που έλεγε στο Συμβούλιο ότι είναι της ομάδας, ότι έχει υπάρξει σε ομάδες βόλεϊ και ότι ξέρει από ομάδες και κάθεται σε έναν πάγκο έτσι, δεν μιλάει, δεν χαίρεται για τις νίκες μας, δεν στενοχωριέται για τις ήττες μας», εξήγησε, με τον Δημήτρη να επανέρχεται λέγοντας: «Δεν σε τσαντίζει μόνο αυτό. Σε τσαντίζει η ύπαρξή της εκεί».
«Κάνεις κακό σε εσένα και μετά σε εμάς», επισήμανε κλείνοντας τη συζήτηση η Μιλένα Σδρένια.
