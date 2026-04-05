Αλεξανδράκη για την ανάρτηση κατά του Αλεξάνδρου: Ήθελα να πω κάτι, το είπα και τελείωσε

Για την απόφαση του δικαστηρίου σχετικά με τους κατηγορούμενους για το revenge porn, εξήγησε πως στην αρχή κανείς δεν το είχε συνειδητοποιήσει: «Όταν ανακοινώθηκε η ποινή απλά "έτρεχαν" τα μάτια όλων μας. Μας κοιτούσε η Ιωάννα και έλεγε "τι έγινε;". Δεν το πίστευε ούτε η ίδια. Προσπαθούσαμε να εξηγήσουμε ο ένας στον άλλον τι συνέβαινε και τι ακολουθεί από εδώ και πέρα. Η αλήθεια είναι ότι είχε έρθει πάρα πολύς κόσμος, πάρα πολλές γυναίκες, ήταν γεμάτο απέξω. Και δεν θα ξεχάσω, με το που βγήκε η Ιωάννα δεν σταμάτησαν να χειροκροτάνε», δήλωσε.





Η ανάρτηση της Δήμητρας Αλεξανδράκη κατά του Δημήτρη Αλεξάνδρου



Όσον αφορά τον σύντροφο της Ιωάννας Τούνη, Δημήτρη Σπυριδωνίδη, η Δήμητρα Αλεξανδράκη επισήμανε πως δεν την άφησε λεπτό μόνη: «Πραγματικά μακάρι όλες οι γυναίκες να έχουν ένα τέτοιο σύντροφο. Εγώ θα αυτό θα πω. Του είπα ότι είναι πολύ μεγάλος μάγκας. Αγκαλιαστήκαμε, συγκινηθήκαμε. Ήταν εκεί να την κάνει να μην κρυώνει, να την κάνει αγκαλιά και στη διακοπή δεν την άφηνε από δίπλα του στιγμή», ανέφερε.Η Δήμητρα Αλεξανδράκη, μία μέρα μετά τη δίκη για το revenge porn και ενώ ο Δημήτρης Αλεξάνδρου είχε ανεβάσει story και έγραψε πως είναι «Με την Ιωάννα», έκανε ένα δικό της story στο Instagram , κατά το οποίο με ειρωνεία σχολίαζε πόσο ωραίο είναι να δείχνει τη στήριξή του στα social media αλλά κατά βάθος να τη «θάβει» πίσω από την πλάτη της, δείχνοντας ένα σχόλιο που είχε κάνει το πρώην μοντέλο όταν κυκλοφόρησε η φήμη πως υπήρχε ένα ακόμη βίντεο αντίστοιχου περιεχομένου με εκείνο της δίκης.Η Instagrammer έγραψε χαρακτηριστικά: «Τι ωραίο πράγμα να "στηρίζεις" κάποιον στα stories και να τον θάβεις στην παρέα. Πλήρης υποστήριξη λέγεται αυτό». Όπως φαίνεται από την ανάρτησή της, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου έγραφε σχετικά με το βίντεο που φημολογούνταν πως είχε κυκλοφορήσει: «Τι εννοείς κι άλλο βίντεο; Σοκ, δεν το περίμενα».Η ίδια έκανε και δεύτερη ανάρτηση, δημοσιεύοντας τη φωτογραφία με όλους όσους ήταν δίπλα στην Ιωάννα Τούνη κατά τη διάρκεια της δίκης και έγραψε: «Η αλήθεια αργεί, αλλά πάντα ξεγυμνώνει χαρακτήρες».