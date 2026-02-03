Φαίδρα Δρούκα: Πολλές φορές έχω σκεφτεί να παρατήσω αυτή τη δουλειά γιατί αλλάζουν οι συνθήκες
Φαίδρα Δρούκα: Πολλές φορές έχω σκεφτεί να παρατήσω αυτή τη δουλειά γιατί αλλάζουν οι συνθήκες

Είναι πολύ εύκολο να πεις «εγώ δεν μπορώ με αυτό», πρόσθεσε η ηθοποιός

Το ενδεχόμενο να αποσυρθεί από τον χώρο της υποκριτικής έχει σκεφτεί πολλές φορές η Φαίδρα Δρούκα. Ο λόγος που της έχει περάσει η παραπάνω σκέψη από το μυαλό είναι το γεγονός, όπως είπε η ηθοποιός, ότι στον επαγγελματικό της χώρο αλλάζουν δραματικά οι συνθήκες που επικρατούν.

«Πολλές φορές είχα σκεφτεί να παρατήσω αυτή τη δουλειά, γιατί αλλάζουν οι συνθήκες. Είναι πολύ εύκολο, όταν κάνεις 33 χρόνια μία δουλειά και βλέπεις πώς τα στάδια, οι συνθήκες και οι τρόποι εργασίας αλλάζουν, να πεις ''εγώ δεν μπορώ με αυτό''», είπε στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star», με τις δηλώσεις της να προβάλλονται την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου.

Η ηθοποιός αναφέρθηκε και στην επιστροφή της σειράς «Υπέροχα Πλάσματα», διευκρινίζοντας ότι τα γυρίσματα αναμένεται να ξεκινήσουν τον Μάρτιο. Αν όλα εξελιχθούν, όπως έχουν υπολογίσει η παραγωγή και οι συντελεστές, το σίριαλ θα επιστρέψει τον Οκτώβριο. «Ξεκινάμε γυρίσματα για τα ''Υπέροχα Πλάσματα'' τον Μάρτιο. Πρώτα ο Θεός τον Οκτώβριο του 2026 θα έχουμε και την προβολή», σημείωσε.

