Φίνος Φιλμ: Η ανάρτηση για τα 60 χρόνια της ταινίας «Κατηγορώ Τους Ανθρώπους» με τον Νίκο Κούρκουλο
Εξήντα χρόνια συμπληρώνονται από την κυκλοφορία της ταινίας «Κατηγορώ Τους Ανθρώπους» του Ντίνου Δημόπουλου, με τον Νίκο Κούρκουλο, και η Φίνος Φιλμ έκανε μία σχετική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Στον επίσημο λογαριασμό της εταιρείας παραγωγής στο Instagram αναρτήθηκε ένα βίντεο με σκηνές του δικαστικού δράματος. Σύμφωνα με όσα τονίζονται στη λεζάντα της δημοσίευσης πρόκειται για ένα φιλμ που ισορροπεί ανάμεσα στην αστυνομική πλοκή και την ανθρώπινη τραγωδία, ενώ σπουδαίοι ηθοποιοί απαρτίζουν το καστ.
Όπως αναφέρεται στην ανάρτηση: «Εξήντα χρόνια “Κατηγορώ Τους Ανθρώπους”. Ένα από τα πιο σπουδαία δικαστικά δράματα του ελληνικού κινηματογράφου, η ταινία που ανέβασε τον Νίκο Κούρκουλο στο απόλυτο βάθρο του σταρ, χαράζοντας ανεξίτηλα τον ρόλο του αδέκαστου εισαγγελέα στη συλλογική μνήμη. Με σκηνοθεσία του Ντίνου Δημόπουλου, σενάριο του Νίκου Φώσκολου και μια υποδειγματική ερμηνευτική καθοδήγηση, το φιλμ ισορροπεί μοναδικά ανάμεσα στην αστυνομική πλοκή και την ανθρώπινη τραγωδία, ανεβάζοντας τον Κούρκουλο εκεί όπου τον λάτρεψαν άνδρες και γυναίκες: ως σύμβολο ήθους, γοητείας και εσωτερικής σύγκρουσης».
Στη συνέχεια επισημαίνεται πως: «Πλάι του, ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών: Μάνος Κατράκης, Τζένη Ρουσσέα, Φλωρέττα Ζάννα, Γιάννης Βόγλης, Σπύρος Καλογήρου, Άγγελος Αντωνόπουλος και πολλοί άλλοι που απογείωσαν κάθε σκηνή. Η φωτογραφία του Νίκου Καβουκίδη και η μουσική του Γιάννη Μαρκόπουλου ολοκληρώνουν αυτό το σκοτεινό και καθηλωτικό κινηματογραφικό κόσμημα. Μια ταινία που κατηγορεί τους ανθρώπους, αλλά τελικά μιλά για την ψυχή τους».
Δείτε την ανάρτηση
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα