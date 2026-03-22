Χρίστος Αντωνιάδης: Δεν έχω παράπονο από το γυναικείο κοινό, έμπαιναν στο καμαρίνι και προσπαθούσαν να κάνουν διάφορα
Τώρα να δεις τι γίνεται στα social media, μου γράφουν πόσο πολύ ήταν ερωτευμένες μαζί μου, ανέφερε ο τραγουδιστής για τις θαυμάστριές του
Στην αλληλεπίδρασή του με το γυναικείο κοινό αναφέρθηκε ο Χρίστος Αντωνιάδης, αναφέροντας ότι στο παρελθόν θαυμάστριες έμπαιναν στο καμαρίνι του και προσπαθούσαν να τον προσεγγίσουν με διάφορους τρόπους.
Σε συνέντευξη που παραχώρησε ο τραγουδιστής στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται», που προβλήθηκε την Κυριακή 22 Μαρτίου, σχολίασε ότι έχει δεχτεί έντονο ενδιαφέρον, τόσο προσωπικά όσο και στα social media. Αναφέρθηκε ακόμη σε περιπτώσεις όπου γυναίκες έμπαιναν στο καμαρίνι του και προσπαθούσαν να έρθουν πιο κοντά, ενώ τόνισε ότι πολλές δεν αποδέχονται την αρνητική απάντηση.
Ταυτόχρονα, ο Χρίστος Αντωνιάδης μοιράστηκε την προσωπική του εμπειρία με τη σύζυγό του, Αφροδίτη, μητέρα των δύο παιδιών του, θυμίζοντας ότι η πρώτη τους επαφή έγινε στο καμαρίνι του, όταν εκείνη ήταν θαυμάστριά του: «Δεν έχω παράπονο από το γυναικείο κοινό. Και τώρα να δεις τι γίνεται στα social media. Μου γράφουν πόσο πολύ ήταν ερωτευμένες μαζί μου. Όλες με είχαν παντρευτεί εν τω μεταξύ χωρίς να το ξέρω εγώ. Έμπαιναν στο καμαρίνι και έλεγαν διάφορα, μερικές προσπαθούσαν να κάνουν και διάφορα. Πολλές κοπέλες δεν έχουν μάθει να ακούν όχι. Μπορεί να έχω κάτι άλλο, το έχεις σκεφτεί αυτό; Η πρώτη επαφή με τη γυναίκα μου, και μητέρα των δυο υπέροχων παιδιών μου, έγινε στο καμαρίνι μου. Μου είπε "καλησπέρα με λένε Αφροδίτη"».
