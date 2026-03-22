Usher: Έντονη λογομαχία με τον Τζάστιν Μπίμπερ σε πάρτι μετά τα Όσκαρ
Το επεισόδιο αναφέρεται ότι σημειώθηκε στο after party της Μπιγιονσέ και του Jay-Z

Έντονη αντιπαράθεση σημειώθηκε ανάμεσα στον Usher και τον Τζάστιν Μπίμπερ σε πάρτι μετά την τελετή των Όσκαρ 2026, το οποίο διοργάνωσαν η Μπιγιονσέ και ο Jay-Z.

Όπως αναφέρεται στο TMZ, οι δύο καλλιτέχνες είχαν έντονη λογομαχία κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, με πηγές να κάνουν λόγο ακόμη και για επεισόδιο που έφτασε κοντά σε σωματική σύγκρουση. Ωστόσο, πρόσωπα από το περιβάλλον του Μπίμπερ διαψεύδουν ότι υπήρξε οποιαδήποτε σωματική επαφή, τονίζοντας ότι επρόκειτο για μια «έντονη λογομαχία».

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Usher φέρεται να προσέγγισε τον Τζάστιν Μπίμπερ «με ένταση και θυμό», γεγονός που οδήγησε στη μεταξύ τους αντιπαράθεση.

Παράλληλα, πηγές που συνδέονται με τον Μπίμπερ αναφέρουν ότι ο τραγουδιστής επιδιώκει να αποστασιοποιηθεί από πρόσωπα του παρελθόντος του, ενώ υποστηρίζεται ότι η στάση του απέναντι στον Usher ήταν κατά καιρούς απότομη. Τα αίτια της έντασης παραμένουν αδιευκρίνιστα, ενώ το επεισόδιο φαίνεται να μην είχε μεγάλη διάρκεια.

Στο πάρτι παρευρέθηκαν δεκάδες γνωστές προσωπικότητες, μεταξύ των οποίων η Τέιλορ Σουίφτ, ο Τράβις Κέλσι, ο Μάικλ Μπ. Τζόρνταν, ο Τιμοτέ Σαλαμέ, η Κάιλι Τζένερ, η Έμα Στόουν, η Κένταλ Τζένερ, η Μέγκαν Φοξ και η Σοφία Βεργκάρα, καθώς και η σύζυγος του Μπίμπερ, Χέιλι.

Η τελευταία κοινή δημόσια εμφάνιση των δύο καλλιτεχνών είχε καταγραφεί το 2022, σε εκδρομή στη λίμνη Κερ Ντ' Αλέν στο Άινταχο. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για εμπλοκή των Aρχών στο περιστατικό.

Ο Usher και ο Τζάστιν Μπίμπερ σε κοινή εμφάνιση το 2010
Σημειώνεται, ότι ο Usher ήταν από τους πρώτους που στήριξαν τον Μπίμπερ, όταν εκείνος ήταν ακόμα έφηβος. Μαζί με τον μάνατζέρ του, Scooter Braun, συνέβαλε καθοριστικά στο να υπογράψει ο Τζάστιν το πρώτο του δισκογραφικό συμβόλαιο και λειτούργησε ως μέντορας στα πρώτα του βήματα στη μουσική βιομηχανία. Οι δυο τους συνεργάστηκαν και καλλιτεχνικά, στο «Somebody to Love». Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια φαίνεται ότι η σχέση τους έχει αλλάξει, με τους δύο να μην είναι κοντά.

Σχετικά Άρθρα

