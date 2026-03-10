Τσάπελ Ρόουν: Ενοχλημένη από τους παπαράτσι στο Παρίσι - «Αφήστε με μόνη μου, μην με ακολουθείτε, μην με παρενοχλείτε»
Η 28χρονη τραγουδίστρια ενοχλήθηκε από όσους την περίμεναν έξω από εστιατόριο στο Παρίσι

Στα όριά της φαίνεται ότι έφτασε με τους παπαράτσι τη Δευτέρα η Τσάπελ Ρόουν, η οποία συζητήθηκε πολύ για την εμφάνισή της στην εβδομάδα μόδας στο Παρίσι όταν επέλεξε ένα διάφανο φόρεμα με μόνο ένα στρινγκ από μέσα.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Χ φαίνεται η 28χρονη τραγουδίστρια να καταγράφει με το κινητό της τηλέφωνο τους παπαράτσι που την περίμεναν έξω από ένα εστιατόριο στο Παρίσι.

«Δεν σέβονται τα όριά μου. Αυτός είναι που με παρενοχλούσε. Βλέπετε ότι κρύβει το πρόσωπό του» ακούγεται να λέει η Ρόουν για ένα νεαρό που την περίμενε για ένα αυτόγραφο.

Συνεχίζοντας, δε, να καταγράφει όσους την περίμεναν έξω από το εστιατόριο, η τραγουδίστρια είπε εμφανώς ενοχλημένη «σας παρακαλώ να με αφήσετε μόνη μου και να σταματήσετε να με ακολουθείτε και να με παρενοχλείτε».

Δείτε το βίντεο:

