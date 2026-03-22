Survivor: Πέντε νέοι παίκτες μπαίνουν στο παιχνίδι

Οι νέοι παίκτες που μπαίνουν στο Survivor για την ομάδα των Επαρχιωτών

Αεικίνητη, αυθόρμητη και αθλητική διατηρεί πάντα το χαμόγελό της. Γεννήθηκε στην Αθήνα, σπούδασε στο ΤΕΦΑΑ Θεσσαλονίκης ενώ η καταγωγή της είναι από τη Χιλή και την Αλεξανδρούπολη. Έχασε νωρίς τη μητέρα της και μεγάλωσε σε οικοτροφείο. Μετά την ενηλικίωσή της, κατάφερε να έρθει σε επαφή με μέλη της οικογένειάς της. Είναι αθλήτρια του τρίαθλου και συμμετέχει σε αγώνες. Εργάζεται ως γυμνάστρια και αυτή την περίοδο ασχολείται κυρίως με το pilates reformer. Λατρεύει το χορό και τη λάτιν μουσική. Αν κερδίσει το έπαθλο θέλει να φτιάξει το δικό της γυμναστήριο και να βοηθήσει την οικογένειά της.Δυναμική και μαχητική, πιστεύει στον εαυτό της και δεν φοβάται να κυνηγήσει τα όνειρά της. Αποφοίτησε από ΕΠΑΛ Νοσηλευτικής και σπούδασε προπονητική. Ασχολείται με το ποδόσφαιρο, τις πολεμικές τέχνες, τον στίβο και το bodybuilding, ενώ εργάζεται ως personal trainer και προπονήτρια σε ομάδα στίβου. Είναι παντρεμένη με τον παιδικό της έρωτα, τον οποίο χαρακτηρίζει δύναμη και στήριγμά της. Στο «Survivor» έρχεται για να δείξει ποια πραγματικά είναι. Δεν αντέχει την αδικία και την ασέβεια.Αθλητική με πείσμα, υπομονή και προσήλωση στους στόχους της, παραδέχεται πως ως χαρακτήρας είναι νευρική. Μεγάλωσε στη Λάρισα. Ασχολήθηκε με το tae kwon do για επτά χρόνια, ενώ ήταν και σε ποδοσφαιρική ομάδα. Εργάζεται ως γυμνάστρια και pilates instructor. Στο «Survivor» θέλει να ξεπεράσει τα όριά της, να είναι καλή αγωνιστικά και να κερδίζει στους αγώνες. Οι γονείς της είναι αρκετά υποστηρικτικοί στην απόφασή της να συμμετάσχει και πιστεύει πως οι εμπειρίες της στον πρωταθλητισμό θα τη βοηθήσουν μέσα στο παιχνίδι.