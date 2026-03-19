Σκάρλετ Γιόχανσον: Οι πρώτες φωτογραφίες της χωρίς μακιγιάζ στα γυρίσματα του «Εξορκιστή»
GALA
Σκάρλετ Γιόχανσον Εξορκιστής Γυρίσματα Μακιγιάζ

Σκάρλετ Γιόχανσον: Οι πρώτες φωτογραφίες της χωρίς μακιγιάζ στα γυρίσματα του «Εξορκιστή»

Η ηθοποιός εθεάθη στη Νέα Υόρκη για τα γυρίσματα της νέας εκδοχής του επερχόμενου φιλμ

Σκάρλετ Γιόχανσον: Οι πρώτες φωτογραφίες της χωρίς μακιγιάζ στα γυρίσματα του «Εξορκιστή»
Ιωάννα Μαρίνου
10 ΣΧΟΛΙΑ
Χωρίς μακιγιάζ εθεάθη η Σκάρλετ Γιόχανσον στα γυρίσματα της νέας εκδοχής του «Εξορκιστή».

Η ηθοποιός απαθανατίστηκε το απόγευμα της Τρίτης 17 Μαρτίου την ώρα των γυρισμάτων του επερχόμενου reboot στη Νέα Υόρκη, μαζί με τον συμπρωταγωνιστή της, Τσιούετελ Έτζιοφορ. Στις εικόνες, η Γιόχανσον φαίνεται να συμμετέχει σε μια σκηνή έντασης έξω από κτίριο που είχε αποκλειστεί με κορδέλες της αστυνομίας, συνομιλώντας με τον συνάδελφό της. Στο γύρισμα συμμετείχαν επίσης κομπάρσοι που υποδύονταν αστυνομικούς.

Η Σκάρλετ Γιόχανσον φορούσε κόκκινο πουκάμισο, τζιν, παλτό και αθλητικά παπούτσια, ενώ ο Έτζιοφορ εμφανίστηκε με γκρι παλτό και παντελόνι.

Δείτε φωτογραφίες


Στην ταινία, η Γιόχανσον υποδύεται μία μητέρα, με τον ηθοποιό Τζακόμπι Τζουπ να ενσαρκώνει τον γιο της. Σε δήλωσή του τον Νοέμβριο, ο σκηνοθέτης Μάικ Φλάναγκαν ανέφερε: «Η Σκάρλετ είναι μια εξαιρετική ηθοποιός, της οποίας οι ερμηνείες είναι πάντα καθηλωτικές και ρεαλιστικές. Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο χαρούμενος που συμμετέχει σε αυτόν τον "Εξορκιστή".

Το φιλμ αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Μάρτιο του 2027 και στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Κάρλα Γκουτζίνο, Νταϊάν Λέιν, Τζον Λεγκουιζάμο και Χάμις Λινκλέιτερ. Η νέα παραγωγή θα εντάσσεται στο κινηματογραφικό σύμπαν του «Εξορκιστή», ωστόσο θα παρουσιάζει μια εντελώς νέα ιστορία και δεν θα αποτελεί συνέχεια της ταινίας «The Exorcist: Believer» του 2023.

Υπενθυμίζεται ότι η αυθεντική ταινία «Ο εξορκιστής» του 1973, σε σκηνοθεσία του Γουίλιαμ Φρίντκιν, σημείωσε εισπράξεις 441 εκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως και τιμήθηκε με δύο βραβεία Όσκαρ. Πρωταγωνίστρια ήταν η Έλεν Μπέρστιν στον ρόλο της Κρις ΜακΝιλ, η οποία αναζητά βοήθεια από ιερείς για να πραγματοποιήσουν εξορκισμό στην κόρη της, Ρίγκαν ΜακΝιλ, την οποία υποδύθηκε η Λίντα Μπλερ.
Ιωάννα Μαρίνου
10 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Νέα πρότυπα στη βιώσιμη δόμηση με τη σειρά προϊόντων: Zero Line

Η Mapei Hellas, εταιρεία δομικών και χημικών προϊόντων, μέλος του γνωστού Ιταλικού Ομίλου Mapei, που φέτος κλείνει 25 χρόνια στην Ελλάδα, έχει εισέλθει δυναμικά σε μια νέα φάση βιώσιμης ανάπτυξης, με τη σειρά προϊόντων «Zero Line» να αποτελεί την αιχμή του δόρατος και να την οδηγεί σε ένα ακόμη καλύτερο μέλλον.

Open Minds, Open Doors: Πώς μια ελληνική πρόταση για τη συμπερίληψη αποκτά ευρωπαϊκή δυναμική

Στο Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στη Φλωρεντία ο Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους ανέδειξε την πρότασή του για την καθιέρωση Εκπαιδευτικού Προγράμματος Κοινωνικής Αφύπνισης για την Αναπηρία και Ανάπτυξης Συμπεριληπτικής Νοοτροπίας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Ο απόλυτος τεχνολογικός σου σύμμαχος για μια on the go εξελιγμένη καθημερινότητα

Ο απόλυτος τεχνολογικός σου σύμμαχος για μια on the go εξελιγμένη καθημερινότητα

