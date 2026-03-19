Σκάρλετ Γιόχανσον: Οι πρώτες φωτογραφίες της χωρίς μακιγιάζ στα γυρίσματα του «Εξορκιστή»
Η ηθοποιός εθεάθη στη Νέα Υόρκη για τα γυρίσματα της νέας εκδοχής του επερχόμενου φιλμ
Χωρίς μακιγιάζ εθεάθη η Σκάρλετ Γιόχανσον στα γυρίσματα της νέας εκδοχής του «Εξορκιστή».
Η ηθοποιός απαθανατίστηκε το απόγευμα της Τρίτης 17 Μαρτίου την ώρα των γυρισμάτων του επερχόμενου reboot στη Νέα Υόρκη, μαζί με τον συμπρωταγωνιστή της, Τσιούετελ Έτζιοφορ. Στις εικόνες, η Γιόχανσον φαίνεται να συμμετέχει σε μια σκηνή έντασης έξω από κτίριο που είχε αποκλειστεί με κορδέλες της αστυνομίας, συνομιλώντας με τον συνάδελφό της. Στο γύρισμα συμμετείχαν επίσης κομπάρσοι που υποδύονταν αστυνομικούς.
Η Σκάρλετ Γιόχανσον φορούσε κόκκινο πουκάμισο, τζιν, παλτό και αθλητικά παπούτσια, ενώ ο Έτζιοφορ εμφανίστηκε με γκρι παλτό και παντελόνι.
Στην ταινία, η Γιόχανσον υποδύεται μία μητέρα, με τον ηθοποιό Τζακόμπι Τζουπ να ενσαρκώνει τον γιο της. Σε δήλωσή του τον Νοέμβριο, ο σκηνοθέτης Μάικ Φλάναγκαν ανέφερε: «Η Σκάρλετ είναι μια εξαιρετική ηθοποιός, της οποίας οι ερμηνείες είναι πάντα καθηλωτικές και ρεαλιστικές. Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο χαρούμενος που συμμετέχει σε αυτόν τον "Εξορκιστή".
Το φιλμ αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Μάρτιο του 2027 και στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Κάρλα Γκουτζίνο, Νταϊάν Λέιν, Τζον Λεγκουιζάμο και Χάμις Λινκλέιτερ. Η νέα παραγωγή θα εντάσσεται στο κινηματογραφικό σύμπαν του «Εξορκιστή», ωστόσο θα παρουσιάζει μια εντελώς νέα ιστορία και δεν θα αποτελεί συνέχεια της ταινίας «The Exorcist: Believer» του 2023.
Υπενθυμίζεται ότι η αυθεντική ταινία «Ο εξορκιστής» του 1973, σε σκηνοθεσία του Γουίλιαμ Φρίντκιν, σημείωσε εισπράξεις 441 εκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως και τιμήθηκε με δύο βραβεία Όσκαρ. Πρωταγωνίστρια ήταν η Έλεν Μπέρστιν στον ρόλο της Κρις ΜακΝιλ, η οποία αναζητά βοήθεια από ιερείς για να πραγματοποιήσουν εξορκισμό στην κόρη της, Ρίγκαν ΜακΝιλ, την οποία υποδύθηκε η Λίντα Μπλερ.
