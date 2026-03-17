Σπύρος Μπιμπίλας για Ζωζώ Σαπουντζάκη: Δεν είναι εύκολη η επικοινωνία μαζί της μετά τον θάνατο του συντρόφου της
Ο ηθοποιός ξεκαθάρισε πως δεν έχει μιλήσει μαζί της έκτοτε
Δύσκολη χαρακτήρισε την επικοινωνία του με τη Ζωζώ Σαπουντζάκη ο Σπύρος Μπιμπίλας, μετά τον θάνατο του συντρόφου της.
Η ηθοποιός έχασε τον σύντροφό της στα τέλη του περασμένου Ιανουαρίου και ο Σπύρος Μπιμπίλας δήλωσε στην εκπομπή «Buongiorno» την Τρίτη 17 Μαρτίου πως δεν έχει μιλήσει μαζί της έκτοτε.
Ο ηθοποιός δήλωσε συγκεκριμένα: «Δεν έχουμε μιλήσει από τότε που πέθανε ο σύντροφός της, γιατί δεν είναι εύκολη η επικοινωνία».
Ο Πύρρος Αναγνωστόπουλος, όπως ονομαζόταν ο σύντροφος της Ζωζώς Σαπουντζάκη, άφησε την τελευταία του πνοή, όπως έγινε γνωστό στις 31 Ιανουαρίου, μετά από προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα της ζωής του. Οι δυο τους ήταν μαζί για περίπου 27 χρόνια.
