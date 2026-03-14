Η Σίντνεϊ Σουίνι διέψευσε τις φήμες περί μείωσης στήθους
Η ηθοποιός παραδέχτηκε πως παλαιότερα δεν αισθανόταν άνετα με το σώμα της και αυτό άλλαξε όταν συμμετείχε στο Euphoria
Τέλος έβαλε στις φήμες περί μείωσης στήθους η Σίντνεϊ Σουίνι, αποκαλύπτοντας ότι για χρόνια δεν ένιωθε καθόλου άνετα με το σώμα της, ωστόσο αυτό άλλαξε όταν έπαιξε στη σειρά Euphoria.
Η 28χρονη ηθοποιός εξήγησε σε συνέντευξή της στο Us Weekly ότι ως έφηβη προσπαθούσε να κρύψει το σώμα της, μέχρι που ο ρόλος της στο σίριαλ τη βοήθησε να αποκτήσει αυτοπεποίθηση.
«Μεγάλωσα με μεγάλο στήθος. Στην έκτη τάξη φορούσα ήδη 32DD και δεν ένιωθα ποτέ σίγουρη για τον εαυτό μου», είπε χαρακτηριστικά. Όπως εξήγησε, πριν από τον ρόλο της ως Κάσι στο Euphoria, δεν ένιωθε ότι υπήρχαν ρούχα που να της ταιριάζουν. «Ήθελα απλώς να κρύβομαι», παραδέχθηκε.
Η ηθοποιός τόνισε ότι η συμμετοχή της στη σειρά άλλαξε την οπτική της για το σώμα της. «Μέσα από την Κάσι άρχισα να καταλαβαίνω ότι είναι δύναμη να νιώθεις αυτοπεποίθηση. Τα σώματά μας είναι απίστευτα και πρέπει να τα αγκαλιάζουμε».
Η Σίντνεϊ Σουίνι έχει παραδεχθεί στο παρελθόν ότι όταν ήταν στο λύκειο σκεφτόταν σοβαρά να κάνει μείωση στήθους. Σε συνέντευξή της στο Glamour το 2023 αποκάλυψε ότι σχεδίαζε να προχωρήσει σε επέμβαση μόλις γινόταν 18, ωστόσο η μητέρα της την απέτρεψε. «Μου είπε “Μην το κάνεις, θα το μετανιώσεις στο πανεπιστήμιο”. Και χαίρομαι πολύ που δεν το έκανα», είπε.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Sydney Sweeney reveals 'Euphoria' helped her accept her body.
