Μάρκος Σεφερλής για Έλενα Τσαβαλιά: Όλα αυτά τα χρόνια μας χωρίζουν γιατί θέλουν να υπάρχει μια "σκιά" γύρω από το όνομά μου
Ο κωμικός μίλησε για τη συνεργασία με τη σύζυγό του
Για τη συνεργασία του με την Έλενα Τσαβαλιά μίλησε ο Μάρκος Σεφερλής, επισημαίνοντας πως είναι κάτι που αρέσει στον κόσμο και οι δυο τους περνούν πολύ καλά, παρά το γεγονός πως τους χωρίζουν σε δημοσιεύματα που κυκλοφορούν ανά διαστήματα ώστε να υπάρχει μία «σκιά» γύρω από το όνομά του.
Ο κωμικός εξήγησε πως πάντοτε συμβουλεύουν ο ένας τον άλλο και αναφέρουν τα λάθη που μπορεί να κάνουν, ενώ μίλησε και για το άγχος που προκαλεί στον ίδιο η σύζυγός του, καθώς μαθαίνει πρώτη από όλους τα λόγια της.
Ο Μάρκος Σεφερλής απάντησε αρχικά αν είναι δύσκολο να συνεργάζεται με τη σύζυγό του: «Καθόλου, γιατί νομίζω πως μέσα στον χώρο του θεάτρου συμπεριφερόμαστε ως συνεργάτες, ως επαγγελματίες ηθοποιοί. Έχει το καμαρίνι της. Έχω το δικό μου. Δηλαδή έχουμε τις ώρες μας. Θα βρεθούμε πάνω στη σκηνή. Θα της κάνω τις παρατηρήσεις μου κανονικά, όπως κάνω σε όλους τους ηθοποιούς. Δεν είναι ότι είμαστε μέρα-νύχτα δίπλα ο ένας στον άλλον "έλα, μωρό μου" και "αγαπούλα μου". Εδώ πέρα λειτουργούμε γιατί είμαστε αληθινοί. Λειτουργούμε ως συνάδελφοι. Αλλά είναι σημαντικό να είναι ο άνθρωπός σου πάνω στη σκηνή μαζί σου, γιατί θα σου πει και τα λάθη σου, που τυχόν θα υπάρχουν, θα σου πει την άποψή του. Πάντα όμως με αγάπη, με ειλικρίνεια και με στόχο το καλό. Όχι γιατί "πρέπει να σου την πει". Άρα λοιπόν είναι συν το να είναι στη δουλειά, από όλες τις πλευρές. Και το κυριότερο, αρέσει στον κόσμο. Θέλει να μας βλέπει μαζί, άσχετα αν όλα αυτά τα χρόνια μας χωρίζουν, μας ξαναχωρίζουν, γιατί θέλουν να υπάρχει μια "σκιά" γύρω από το όνομα του Σεφερλή κυρίως παρά της Τσαβαλιά. Θέλω να πω ότι το κακό είναι να θεωρεί ο θεατής "α, ο Σεφερλής τραβάει ζόρι αυτήν την περίοδο". Βλέπουν ότι ούτε αυτό έχει πιάσει όλα αυτά τα χρόνια. Βλέπουν ότι είμαστε μαζί και στη ζωή και στη σκηνή και περνάμε καλά», είπε στο Secret και στη Σάσα Σταμάτη.
Όταν ο Μάρκος Σεφερλής ρωτήθηκε αν είναι δύσκολη συνεργάτιδα η Έλενα Τσαβαλιά, απάντησε: «Καθόλου. Είναι, πώς να σου πω… στρατιώτης. Μαθαίνει τη δεύτερη-τρίτη μέρα τα λόγια της και μας αγχώνει όλους τους άλλους. Έρχεται διαβασμένη. Της λέω "Ρε, Έλενα, άσε να τα μάθουμε κι εμείς. Κάτσε να το διαβάσουμε δυο-τρεις φορές το έργο, τέσσερις-πέντε, να μας κάτσουνε κι εμάς, να καταλάβουμε τι λέει". Και έρχεται διαβασμένη και το λέει απέξω. Μας κομπλάρει. Μας αγχώνει. Από κει και πέρα, όμως, είναι σταθερή, γρήγορη, αντιληπτική. Δηλαδή, της λες κάτι και το πιάνει αμέσως. Δεν με κουράζει καθόλου και είναι μια συνεργάτιδα που θέλω να έχω σε όλες μου τις δουλειές».
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο κωμικός αποκάλυψε πως αισθάνεται όταν παίζει στο θέατρο με τη σύζυγό του και ο γιος τους παρακολουθεί από το κοινό: «Να παίζω εγώ και να είναι ο γιος από κάτω... Κοίτα, είναι πολύ ωραίο το συναίσθημα. Όταν παίζουμε, ας πούμε, μια κωμωδία γενικά ή καμιά επιθεώρηση, εγώ θέλω να ακούω το γέλιο του. Είναι για μένα μια επιβεβαίωση, γιατί ξέρω ότι με αγαπάει. Ξέρω ότι έχει έρθει να δει τον μπαμπά του και τη μαμά του και να περάσει καλά. Αλλά, επειδή ο Χάρης δεν γελάει για να σου κάνει το χατίρι, γελάει με αυτά που του αρέσουν. Σήμερα, ας πούμε, τον έβλεπα, χτυπιόταν. Είχε κοκκινίσει κιόλας, γιατί είναι και πολύ σεμνός και πολύ διακριτικός. Ούτε θέλει να νομίζει ο κόσμος ότι γελάει επίτηδες, κατάλαβες», δήλωσε.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα