Γιώργος Θεοφάνους: «Έκοβα» τα πόδια στα παιδιά στα talent show και δεν έπρεπε
Τα παιδιά μου τα βλέπουν και γελάνε ακόμα και με ενοχλεί πολύ αυτό, σημείωσε ο συνθέτης
Επικριτικός απέναντι στον ίδιο του τον εαυτό για τη στάση του προς τους διαγωνιζόμενους των talent show, στα οποία συμμετείχε ως κριτής, εμφανίστηκε ο Γιώργος Θεοφάνους. Ο συνθέτης αναγνώρισε ότι αποθάρρυνε τους νεαρούς συμμετέχοντες με τρόπο υπερβολικό. Σήμερα τα παιδιά του βλέπουν σχετικά αποσπάσματα στο διαδίκτυο και γελάνε, γεγονός που τον ενοχλεί πολύ.
Καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4», το απόγευμα της Παρασκευής 13 Μαρτίου, ο Γιώργος Θεοφάνους είπε χαρακτηριστικά: «Αυτό μου λείπει στους καινούριους, θα μου πεις φταίτε και εσείς στα talent shows. Δεν υποσχέθηκα βαρύγδουπα πράγματα σε κανέναν, αλλά πρέπει να δώσεις θάρρος αν είναι καλός ή αν δεν είναι να τον κόψεις. Βέβαια να μην του κόψεις τα πόδια, γιατί εγώ έκοβα πόδια και δεν έπρεπε να το κάνω αυτό. Τα παιδιά μου τα βλέπουν και γελάνε ακόμα, και με ενοχλεί πολύ αυτό. Δεν θέλω καν να τα βλέπω, μακάρι να έβρισκα τα τηλέφωνα των διαγωνιζόμενων και να τους μιλούσα προσωπικά».
Μεταξύ άλλων, ο Γιώργος Θεοφάνους θυμήθηκε συνεργασίες του από το παρελθόν με σπουδαία ονόματα της μουσικής σκηνής. Συγκεκριμένα, εκμυστηρεύτηκε πως απέφευγε να διατηρεί επαφές σε προσωπικό επίπεδο γιατί ντρεπόταν. «Μπορεί να φταίω κι εγώ που αποτραβιέμαι. Πήγαινα στη Χαρούλα Αλεξίου και μαγείρευε, τρώγαμε και γράφαμε τραγούδια. Μετά γιατί δεν κράτησα επαφή; Ντρεπόμουν. Με τη Μαρινέλλα δέσαμε, είναι αλλιώς λέω είναι, αλλά δεν μπορεί να είναι. Μαθαίνω νέα της, αλλά τα κρατάω για εμένα», σημείωσε.
Παράλληλα, έκανε μία αναφορά στον Γιώργο Μαρίνο που έφυγε από τη ζωή στα 87 του χρόνια, εκφράζοντας τον θαυμασμό του για εκείνον: «Ήταν λίγο μετά το 1996, που έφυγε η Αλίκη, τον πείραξε πολύ αυτό της Αλίκης Βουγιουκλάκη. Δεν ξέρω τι τον ταρακούνησε τόσο, έγινε το συμβάν με τη ληστεία. Θαύμαζα τα πάντα για αυτόν, τον βλέπεις ακόμα στα βίντεο, καταλαβαίνει κάθε λέξη που λέει».
