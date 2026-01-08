Γιώργος Χρανιώτης: Πήγα να πνιγώ κάνοντας σερφ στην Τήνο με 9 μποφόρ
Έκανα μια προσευχή και είπα «βγάλε με λίγο έξω και δεν θα τις ξανακάνω αυτές τις βλακείες τώρα» ανέφερε ο ηθοποιός
Μια επικίνδυνη στιγμή που έζησε ενώ έκανε σερφ στην Τήνο περιέγραψε ο Γιώργος Χρανιώτης, αναφέροντας ότι κινδύνεψε να πνιγεί, ενώ βρισκόταν μόνος του μέσα στη θάλασσα σε 9 μποφόρ.
Ο ηθοποιός μίλησε στην εκπομπή «Happy Day» την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου για το επικίνδυνο περιστατικό που έζησε κατά το Πάσχα. Αναφερόμενος στη λάθος επιλογή του να μπει στη θάλασσα χωρίς την παρουσία κάποιου προσώπου κοντά του, δήλωσε: «Πήγα να πνιγώ ενώ πήγα για σερφ στην Τήνο το Πάσχα και έκανα τη βλακεία να μπω μόνος μου, μπήκα στην Κολυμπήθρα. Κόπηκε το leash που συνδέει το πόδι με τη σανίδα και ήμουνα με 9 μποφόρ μόνος μου, 7 η ώρα το απόγευμα και πήγα να πνιγώ. Ο μόνος τρόπος για να σωθώ θα ήταν να πάρω ένα κύμα με το σώμα ώστε να με πετάξει έξω. Αλλιώς δεν θα έβγαινα. Σκεφτόμουν ότι ήμουν λίγο βλάκας και λίγο παραπάνω σνομπ με την ελληνική θάλασσα. Θέλει προσοχή και περισσότερο σεβασμό».
Όπως παραδέχτηκε, εκείνη τη στιγμή σκέφτηκε την οικογένειά του και έκανε μια προσευχή, ζητώντας βοήθεια για να βγει σώος: «Έκανα μια προσευχή και είπα: “βγάλε με λίγο έξω και δεν θα τις ξανακάνω αυτές τις βλακείες τώρα”. Θα ξαναμπώ στη θάλασσα, θα ξανακάνω σερφ, αλλά θα το σκεφτώ περισσότερο και θα φροντίσω να είναι κι άλλοι άνθρωποι μέσα».
Ο Γιώργος Χρανιώτης αναφέρθηκε επίσης στη σύζυγό του, σημειώνοντας ότι δεν εκφράζει παράπονα για τα περιστατικά αυτά και πρόσθεσε ότι δεν αφιερώνει τον ίδιο χρόνο στα χόμπι του από τη στιγμή που δημιούργησε την οικογένειά του: «Δεν θέλω να μείνω 15 ημέρες μακριά και από το παιδί μου και από τη γυναίκα μου. Και δεν μπορώ λόγω υποχρεώσεων. Έχω θέατρο Τετάρτη με Κυριακή».
