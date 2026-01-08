Γιώργος Χρανιώτης: Πήγα να πνιγώ κάνοντας σερφ στην Τήνο με 9 μποφόρ

Όπως παραδέχτηκε, εκείνη τη στιγμή σκέφτηκε την οικογένειά του και έκανε μια προσευχή, ζητώντας βοήθεια για να βγει σώος: «

».

Ο

Γιώργος Χρανιώτης

αναφέρθηκε επίσης στη σύζυγό του, σημειώνοντας ότι δεν

εκφράζει παράπονα

για τα περιστατικά αυτά και πρόσθεσε ότι δεν αφιερώνει τον ίδιο χρόνο στα χόμπι του από τη στιγμή που δημιούργησε την οικογένειά του: «

».

Έκανα μια προσευχή και είπα: “βγάλε με λίγο έξω και δεν θα τις ξανακάνω αυτές τις βλακείες τώρα”. Θα ξαναμπώ στη θάλασσα, θα ξανακάνω σερφ, αλλά θα το σκεφτώ περισσότερο και θα φροντίσω να είναι κι άλλοι άνθρωποι μέσαΔεν θέλω να μείνω 15 ημέρες μακριά και από το παιδί μου και από τη γυναίκα μου. Και δεν μπορώ λόγω υποχρεώσεων. Έχω θέατρο Τετάρτη με Κυριακή