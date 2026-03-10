Η Ρίτα Όρα εξήγησε γιατί έκανε κρυοσυντήρηση ωαρίων πριν τα 30, θέλει να κάνει οικογένεια με τον Τάικα Γουαϊτίτι
Η τραγουδίστρια υποβλήθηκε σε δύο κύκλους κατάψυξης ωαρίων σε ηλικία 24 και 27 ετών και δήλωσε πως ήταν η καλύτερη απόφαση που πήρε
Για την απόφασή της να προχωρήσει σε κρυοσυντήρηση ωαρίων πριν κλείσει τα 30 μίλησε η Ρίτα Όρα, εξηγώντας ότι ακολούθησε τη συμβουλή του γιατρού της μετά την πρόωρη εμμηνόπαυση που αντιμετώπισε η μητέρα της εξαιτίας θεραπείας για καρκίνο του μαστού.
Η 35χρονη τραγουδίστρια αποκάλυψε σε συνέντευξή της στο περιοδικό Women’s Health U.K. που δημοσιεύτηκε την Τρίτη 10 Μαρτίου, ότι υποβλήθηκε σε δύο κύκλους κατάψυξης ωαρίων σε ηλικία 24 και 27 ετών.
Όπως ανέφερε, η απόφαση πάρθηκε ύστερα από σύσταση γιατρού, ο οποίος της εξήγησε ότι εκείνη την περίοδο ήταν κατάλληλη στιγμή για να διατηρηθεί η καλύτερη δυνατή ποιότητα ωαρίων: «Τότε ένας γιατρός μου είπε ότι ήταν μια πολύ καλή στιγμή για να διατηρηθεί η καλύτερη ποιότητα ωαρίων», δήλωσε και πρόσθεσε: «Ήταν πραγματικά η καλύτερη συμβουλή, γιατί τώρα που είμαι στα μέσα της δεκαετίας των 30 μου έχω πολλούς φίλους που προσπαθούν πραγματικά να βρουν λύση».
Η Όρα εξήγησε ότι επηρεάστηκε από τη μητέρα της και την περιπέτεια υγείας που πέρασε όταν παρουσίασε πρόωρη εμμηνόπαυση έπειτα από θεραπεία για καρκίνο του μαστού, με τον οποίο διαγνώστηκε σε ηλικία 39 ετών, το 2005: «Έχω εμμονή με τη μακροζωία και νομίζω ότι ξεκίνησε όταν η μητέρα μου δεν ήταν καλά, όταν διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού σε σχετικά νεαρή ηλικία, και αυτό υποσυνείδητα με έκανε να συνειδητοποιήσω περισσότερο την υγεία», ανέφερε.
«Η θεραπεία της μητέρας μου προκάλεσε πρόωρη εμμηνόπαυση για εκείνη. Έτσι προσπαθώ να είμαι ένα βήμα μπροστά και να μαθαίνω περισσότερα γι’ αυτό», συμπλήρωσε. Η διάγνωση της μητέρας της επηρέασε επίσης την ίδια κατά την εφηβεία της, καθώς, όπως θυμήθηκε, αντιμετώπισε έντονο άγχος εκείνη την περίοδο: «Δεν το αντιλήφθηκα τότε… το μυαλό μου πήγαινε πάντα στο χειρότερο σενάριο», ανέφερε.
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Ρίτα Όρα, μιλώντας για το μέλλον της και τη μητρότητα, δήλωσε ότι θα ήθελε να αποκτήσει παιδί με τον Τάικα Γουαϊτίτι, τον οποίο παντρεύτηκε το 2022: «Θα είναι απλώς μια "επέκταση" όταν έρθει η στιγμή», είπε.
