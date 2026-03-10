Ο Κουέντιν Ταραντίνο απαντά στην κριτική της Ροζάνα Αρκέτ για το Pulp Fiction: Πήρες τα χρήματα και τώρα κατακρίνεις την ταινία
Η ηθοποιός επέκρινε τη χρήση ρατσιστικής λέξης στο φιλμ και ο σκηνοθέτης απάντησε με επιστολή
Στην κριτική που διατύπωσε η Ροζάνα Αρκέτ για το «Pulp Fiction» και τη χρήση ρατσιστικής λέξης στους διαλόγους της ταινίας απάντησε ο Κουέντιν Ταραντίνο, κατηγορώντας την ηθοποιό ότι επιτίθεται στο έργο παρά το γεγονός ότι συμμετείχε σε αυτό.
Η ηθοποιός είχε αναφερθεί στο θέμα σε συνέντευξή της στους The Times, μιλώντας για τον ρόλο της ως Τζόντι στην ταινία του 1994. «Προσωπικά έχω κουραστεί από τη χρήση του N-Word, το μισώ. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι του έχει δοθεί ένα είδος άδειας. Δεν είναι τέχνη, είναι απλώς ρατσιστικό και ανατριχιαστικό», δήλωσε.
Παρότι χαρακτήρισε το Pulp Fiction «εμβληματικό», η Αρκέτ επέκρινε την επαναλαμβανόμενη χρήση της λέξης στους διαλόγους των ταινιών του σκηνοθέτη και ανέφερε ότι δεν θυμάται θετικά τη συμμετοχή της στην παραγωγή. Υποστήριξε επίσης ότι ήταν η μόνη από το καστ που δεν έλαβε ποσοστό από τα κέρδη της ταινίας.
Σύμφωνα με δημοσίευμα του TheWrap, ο Ταραντίνο απάντησε με επιστολή που απηύθυνε προσωπικά στην ηθοποιό. «Ελπίζω η δημοσιότητα που παίρνεις από 132 διαφορετικά μέσα ενημέρωσης που γράφουν το όνομά σου και δημοσιεύουν τη φωτογραφία σου να άξιζε τον κόπο να δείξεις ασέβεια σε μένα και σε μια ταινία στην οποία θυμάμαι πολύ καλά ότι ήσουν ενθουσιασμένη που συμμετείχες», έγραψε.
Στην ίδια επιστολή πρόσθεσε: «Αφού σου έδωσα δουλειά και πήρες τα χρήματα, το να την κατακρίνεις για λόγους που υποψιάζομαι ότι είναι πολύ κυνικοί δείχνει έλλειψη τάξης, όχι λιγότερης τιμής. Υποτίθεται ότι μεταξύ συνεργατών υπάρχει μια στοιχειώδης συναδελφική αλληλεγγύη».
Η Αρκέτ είχε αναφέρει επίσης ότι δεν έλαβε ποσοστό από τα έσοδα της ταινίας, αποδίδοντας την απόφαση αυτή στον παραγωγό Χάρβεϊ Γουάινστιν.
Quentin Tarantino hits back at Rosanna Arquette for n-word criticism: “I hope the publicity you’re getting was worth disrespecting me” https://t.co/sm9LmQB9UG— NME (@NME) March 10, 2026
