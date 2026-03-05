Ντούα Λίπα: Οι φωτογραφίες από την παιδική της ηλικία στην αγκαλιά του πατέρα της
GALA
Ντούα Λίπα Πατέρας παιδική ηλικία

Ντούα Λίπα: Οι φωτογραφίες από την παιδική της ηλικία στην αγκαλιά του πατέρα της

Η ποπ σταρ δημοσίευσε τα στιγμιότυπα, θέλοντας να ευχηθεί και δημόσια στον πατέρα της για τα γενέθλιά του

Ντούα Λίπα: Οι φωτογραφίες από την παιδική της ηλικία στην αγκαλιά του πατέρα της
4 ΣΧΟΛΙΑ
Φωτογραφίες από την παιδική της ηλικία δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Ντούα Λίπα. Στα σχετικά στιγμιότυπα, που η τραγουδίστρια μοιράστηκε θέλοντας να ευχηθεί στον πατέρα της, Ντουκαγκίν Λίπα, απαθανατίζεται ως παιδί στην αγκαλιά του.

Πέρα από αυτές τις εικόνες όμως, η ποπ σταρ ανάρτησε στο Instagram και εικόνες από το σήμερα, με τους δυο τους να τραγουδούν μαζί πάνω στη σκηνή. «Χαρούμενα γενέθλια, καλύτερέ μου φίλε. Σε αγαπώ πάρα πολύ», έγραψε στη συνοδευτική λεζάντα της ανάρτησής της.

Ακολουθούν οι φωτογραφίες που δημοσίευσε

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη DUA LIPA (@dualipa)


Ντούα Λίπα: Οι φωτογραφίες από την παιδική της ηλικία στην αγκαλιά του πατέρα της
Ντούα Λίπα: Οι φωτογραφίες από την παιδική της ηλικία στην αγκαλιά του πατέρα της
Ντούα Λίπα: Οι φωτογραφίες από την παιδική της ηλικία στην αγκαλιά του πατέρα της
Κλείσιμο
Ντούα Λίπα: Οι φωτογραφίες από την παιδική της ηλικία στην αγκαλιά του πατέρα της
Ντούα Λίπα: Οι φωτογραφίες από την παιδική της ηλικία στην αγκαλιά του πατέρα της
Ντούα Λίπα: Οι φωτογραφίες από την παιδική της ηλικία στην αγκαλιά του πατέρα της
Ντούα Λίπα: Οι φωτογραφίες από την παιδική της ηλικία στην αγκαλιά του πατέρα της
4 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Το DEI College κατέθεσε αίτηση για παράρτημα ιδιωτικού Πανεπιστημίου στην Ελλάδα

Διαθέτει 5 ακαδημαϊκές σχολές και 10 πανεπιστημιακά προγράμματα - Πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας στη βρετανική τριτοβάθμια εκπαίδευση, με χιλιάδες αποφοίτους από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η ανοιξιάτικη ανανέωση του ανδρικού στυλ

Η σεζόν αλλάζει, αλλάζουμε και εμείς! Επισκεπτόμαστε το The Mall Athens για τα απαραίτητα κομμάτια που θα μας χαρίσουν ένα statement look που αποπνέει άνεση, κομψότητα και ελευθερία.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης