Ντούα Λίπα: Οι φωτογραφίες από την παιδική της ηλικία στην αγκαλιά του πατέρα της
Η ποπ σταρ δημοσίευσε τα στιγμιότυπα, θέλοντας να ευχηθεί και δημόσια στον πατέρα της για τα γενέθλιά του
Φωτογραφίες από την παιδική της ηλικία δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Ντούα Λίπα. Στα σχετικά στιγμιότυπα, που η τραγουδίστρια μοιράστηκε θέλοντας να ευχηθεί στον πατέρα της, Ντουκαγκίν Λίπα, απαθανατίζεται ως παιδί στην αγκαλιά του.
Πέρα από αυτές τις εικόνες όμως, η ποπ σταρ ανάρτησε στο Instagram και εικόνες από το σήμερα, με τους δυο τους να τραγουδούν μαζί πάνω στη σκηνή. «Χαρούμενα γενέθλια, καλύτερέ μου φίλε. Σε αγαπώ πάρα πολύ», έγραψε στη συνοδευτική λεζάντα της ανάρτησής της.
Ακολουθούν οι φωτογραφίες που δημοσίευσε
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
