Ιωάννης Απέργης: Με νοιάζει να έχουν τα παιδιά μου ένα σπίτι, κάτι που δεν μπόρεσαν να μου αφήσουν οι γονείς μου
Πάντα έχω έναν φόβο για τη δουλειά, δεν θεωρώ δεδομένο όλο αυτό που ζω αυτή τη στιγμή, ανέφερε ο ηθοποιός

Ιωάννα Μαρίνου
Μία από τις βασικές ανησυχίες που έχει για τα παιδιά του εξέφρασε ο Ιωάννης Απέργης, επισημαίνοντας πως επιθυμία του είναι να καταφέρει να τους εξασφαλίσει κάτι που, όπως ανέφερε, οι δικοί του γονείς δεν μπόρεσαν να του προσφέρουν: από ένα δικό τους σπίτι για να μείνουν.

Ο ηθοποιός μίλησε για την αβεβαιότητα που βιώνει λόγω της δουλειάς του, εξηγώντας πως η επιτυχία δεν του εξασφαλίζει ότι θα εργάζεται για πάντα. Σε συνέντευξη που παραχώρησε την Τρίτη 3 Μαρτίου στο «The 2Night Show» τόνισε ότι ως γονέας προβληματίζεται για το μέλλον, έχοντας την επιθυμία να εξασφαλίσει στα παιδιά του μία μόνιμη κατοικία. 

Συγκεκριμένα, ο Ιωάννης Απέργης είπε: «Πάντα έχω έναν φόβο για τη δουλειά, δεν θεωρώ δεδομένο όλο αυτό που ζω αυτή τη στιγμή. Πάντα προβληματίζομαι, σκέφτομαι, αλλά πιστεύω ότι θα πάει καλά. Θέλω πάντα να έχω ένα δεύτερο πλάνο, μήπως και δεν χτυπήσει το τηλέφωνο. Το μόνο που με νοιάζει, όπως κάθε γονιό, είναι να έχουν τα παιδιά μου ένα σπίτι, κάτι που δεν μπόρεσαν να μου αφήσουν οι γονείς μου».

