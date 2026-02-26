Κλέλια Ανδριολάτου: Το βίντεο για το εντυπωσιακό φόρεμα που φόρεσε στο after party των BAFTA
Κλέλια Ανδριολάτου BAFTA Χριστόφορος Παπακαλιάτης

Η εμφάνισή της με τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη ήταν μια από αυτές που ξεχώρισε η Vogue

Στο... πνεύμα των BAFTA και του πάρτι στο οποίο συμμετείχε με τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη φαίνεται ότι βρίσκεται ακόμα η Κλέλια Ανδριολάτου.

Αυτή τη φορά η νεαρή ηθοποιός επέλεξε να δημοσιεύσει ένα βίντεο για να παρουσιάσει ακόμα καλύτερα το φόρεμα που επέλεξε για την περίσταση.



«Να ντύνεσαι όπως αρμόζει στην περίσταση» έγραψε για το φόρεμά της η Κλέλια Ανδριολάτου.

Δεν ξέχασε, δε, να επαινέσει και όλη την ομάδα που βρέθηκε πίσω από την εντυπωσιακή εμφάνισή της γράφοντας «η ομάδα είναι αυτή που έχει σημασία.

Σε story, μάλιστα, που δημοσίευσε, η Κλέλια Ανδριολάτου επισήμανε ότι η εμφάνισή της με τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη ήταν μια από αυτές που επέλεξε η Vogue στο φωτογραφικό αφιέρωμά της για το after party των BAFTA.

Η ηθοποιός δημοσίευσε φωτογραφίες δίπλα στον συμπρωταγωνιστή της από το «Maestro» στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου από τη βραδιά, μετά την 79η τελετή απονομή των κορυφαίων βραβείων της Βρετανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου που φιλοξενήθηκε στο πολιτιστικό κέντρο Σάουθμπανκ.

Η Κλέλια Ανδριολάτου επέλεξε να φορέσει ένα ροζ δαντελένιο φόρεμα με διαφάνεια στα πόδια και άνοιγμα στους γοφούς και ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με ένα ζευγάρι δαντελένια γάντια στο ίδιο χρώμα με το φόρεμά της. Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης τη συνόδευσε φορώντας ένα μαύρο κοστούμι με μαύρη γραβάτα.

