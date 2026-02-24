Snoop Dogg για τη διαμάχη του Ντέιβιντ Μπέκαμ με τον γιο του: Κανένας πατέρας δεν είναι τέλειος
Snoop Dogg για τη διαμάχη του Ντέιβιντ Μπέκαμ με τον γιο του: Κανένας πατέρας δεν είναι τέλειος
Μετά τις αιχμές του Μπρούκλιν Μπέκαμ, ο στενός φίλος του πρώην ποδοσφαιριστή πήρε δημόσια θέση
Μήνυμα στήριξης προς τον Ντέιβιντ Μπέκαμ έστειλε ο Snoop Dogg, με αφορμή τη δημόσια διαμάχη του με τον πρωτότοκο γιο του, Μπρούκλιν Μπέκαμ, τονίζοντας ότι «κανένας πατέρας δεν είναι τέλειος».
Ο ράπερ, που διατηρεί φιλική σχέση με τον πρώην ποδοσφαιριστή εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια, μίλησε στο Closer Magazine και αναφέρθηκε στις πρόσφατες αναρτήσεις του Μπρούκλιν στα social media, όπου κατηγόρησε τους γονείς του, Ντέιβιντ και Βικτόρια Μπέκαμ, για χειριστική συμπεριφορά. Μεταξύ άλλων, υποστήριξε ότι η μητέρα του παρενέβη στον πρώτο του χορό με τη σύζυγό του, Νίκολα Πελτζ, στον γάμο τους.
«Ο Ντέιβιντ είναι δικός μου άνθρωπος, γνωριζόμαστε πάνω από 20 χρόνια», δήλωσε. «Αλλά παρά όλα όσα έχει πετύχει, δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό για εκείνον από την οικογένειά του». Αναφερόμενος στη σχέση πατέρα και παιδιών, πρόσθεσε: «Έχουμε μιλήσει πολύ για την πατρότητα, και κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε, αλλά κανένας πατέρας δεν είναι τέλειος. Όλοι κάνουμε λάθη, αλλά πάντα πρέπει να υπάρχει συγχώρεση».
Ο Snoop Dogg διευκρίνισε ότι δεν έχει συζητήσει άμεσα το ζήτημα με τον Ντέιβιντ Μπέκαμ, ωστόσο κατέστησε σαφές ότι τον στηρίζει. «Ξέρει ότι μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μου όποτε θέλει», ανέφερε. «Με τα χρόνια έχουμε μιλήσει συχνά για τα παιδιά μας, αλλά θέλει να το διαχειριστεί ιδιωτικά».
«Αν μου εκμυστηρευόταν κάτι, θα έμενε εμπιστευτικό», σημείωσε, εκφράζοντας την ελπίδα ότι η οικογένεια θα καταφέρει να γεφυρώσει τις διαφορές της. «Είναι μια οικογένεια για την οποία πάντα είχα πολλή αγάπη», είπε, προσθέτοντας ότι «δεν θα μου άρεσε αν ένα από τα παιδιά μου με κατηγορούσε δημόσια». Και συνέχισε: «Νομίζω ότι τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν προς το καλύτερο όταν υπάρχει ανοιχτός διάλογος και ειλικρίνεια. Αυτό είναι που πάντα ενθάρρυνα τα παιδιά μου: αν έχεις κάτι να πεις, πες το ακόμα κι αν είναι δύσκολο να το ακούσω».
Καταλήγοντας, ανέφερε: «Πρέπει να αφήνουμε τα παιδιά μας να επιλέγουν τον δικό τους δρόμο , αλλά η γονεϊκότητα έχει να κάνει με το να είσαι παρών και να ξέρουν τα παιδιά σου ότι είσαι εκεί για εκείνα, ό,τι κι αν γίνει. Έκανα λάθη και η οικογένειά μου συνέχισε να με αγαπά, και πρέπει να δείξω το ίδιο στα παιδιά μου».
