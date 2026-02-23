Η 66χρονη Μόνικα Μπελούτσι εντυπωσίασε για ακόμη μία φορά στο κόκκινο χαλί
Μόνικα Μπελούτσι BAFTA 2026

Η 66χρονη Μόνικα Μπελούτσι εντυπωσίασε για ακόμη μία φορά στο κόκκινο χαλί

Η ηθοποιός εμφανίστηκε στο Royal Festival Hall στο Λονδίνο και παρέδωσε βραβείο στη σκηνή των BAFTA

Η 66χρονη Μόνικα Μπελούτσι εντυπωσίασε για ακόμη μία φορά στο κόκκινο χαλί
Στο κόκκινο χαλί των BAFTA 2026 στο Λονδίνο εμφανίστηκε η Μόνικα Μπελούτσι, τραβώντας τα βλέμματα με την εμφάνισή της στο Royal Festival Hall.

Η 66χρονη ηθοποιός επέλεξε μαύρη δημιουργία Stella McCartney, την οποία συνδύασε με εντυπωσιακό κολιέ από τη νέα συλλογή Cartier High Jewelry. Η παρουσία της συγκαταλέχθηκε ανάμεσα στις πιο καλοντυμένες της βραδιάς.

Κατά τη διάρκεια της τελετής, η Μόνικα Μπελούτσι ανέβηκε στη σκηνή για να απονείμει βραβείο. Η εμφάνισή της πραγματοποιήθηκε έξι μήνες μετά τον χωρισμό της από τον σκηνοθέτη Τιμ Μπάρτον, με τον οποίο διατηρούσε σχέση δύο ετών.

Η 66χρονη Μόνικα Μπελούτσι εντυπωσίασε για ακόμη μία φορά στο κόκκινο χαλί
Η 66χρονη Μόνικα Μπελούτσι εντυπωσίασε για ακόμη μία φορά στο κόκκινο χαλί

Φωτογραφίες: LounisPhotography/ABACA / Abaca Press / Profimedia
