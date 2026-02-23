Η Novibet διαμορφώνει ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον με διεθνή χαρακτηριστικά, επενδύοντας στην τεχνολογία, την εταιρική κουλτούρα και την επαγγελματική εξέλιξη των ανθρώπων της.
Η 66χρονη Μόνικα Μπελούτσι εντυπωσίασε για ακόμη μία φορά στο κόκκινο χαλί
Η 66χρονη Μόνικα Μπελούτσι εντυπωσίασε για ακόμη μία φορά στο κόκκινο χαλί
Η ηθοποιός εμφανίστηκε στο Royal Festival Hall στο Λονδίνο και παρέδωσε βραβείο στη σκηνή των BAFTA
Στο κόκκινο χαλί των BAFTA 2026 στο Λονδίνο εμφανίστηκε η Μόνικα Μπελούτσι, τραβώντας τα βλέμματα με την εμφάνισή της στο Royal Festival Hall.
Η 66χρονη ηθοποιός επέλεξε μαύρη δημιουργία Stella McCartney, την οποία συνδύασε με εντυπωσιακό κολιέ από τη νέα συλλογή Cartier High Jewelry. Η παρουσία της συγκαταλέχθηκε ανάμεσα στις πιο καλοντυμένες της βραδιάς.
Κατά τη διάρκεια της τελετής, η Μόνικα Μπελούτσι ανέβηκε στη σκηνή για να απονείμει βραβείο. Η εμφάνισή της πραγματοποιήθηκε έξι μήνες μετά τον χωρισμό της από τον σκηνοθέτη Τιμ Μπάρτον, με τον οποίο διατηρούσε σχέση δύο ετών.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Φωτογραφίες: LounisPhotography/ABACA / Abaca Press / Profimedia
Η 66χρονη ηθοποιός επέλεξε μαύρη δημιουργία Stella McCartney, την οποία συνδύασε με εντυπωσιακό κολιέ από τη νέα συλλογή Cartier High Jewelry. Η παρουσία της συγκαταλέχθηκε ανάμεσα στις πιο καλοντυμένες της βραδιάς.
Κατά τη διάρκεια της τελετής, η Μόνικα Μπελούτσι ανέβηκε στη σκηνή για να απονείμει βραβείο. Η εμφάνισή της πραγματοποιήθηκε έξι μήνες μετά τον χωρισμό της από τον σκηνοθέτη Τιμ Μπάρτον, με τον οποίο διατηρούσε σχέση δύο ετών.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
@gala.fr
#monicabellucci #bafta #baftafilmawards #onregardequoi♬ What A Wonderful World - Louis Armstrong
Φωτογραφίες: LounisPhotography/ABACA / Abaca Press / Profimedia
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα