Τζέσι Μπάκλεϊ: Η πρώτη Ιρλανδή ηθοποιός που κατέκτησε το βραβείο Α’ Γυναικείου Ρόλου στα BAFTA, η αφιέρωση που έκανε στην κόρη της

Α’ Γυναικείου Ρόλου στα BAFTA , η Τζέσι Μπάκλεϊ , γράφοντας ιστορία ως η πρώτη Ιρλανδή ηθοποιός που κατέκτησε αυτό το βραβείο. Η ηθοποιός ανέβηκε στη σκηνή για να το παραλάβει και έκανε μία πολύ συγκινητική αφιέρωση στην κόρη της.

Όταν πήγα για πρώτη φορά στη μάνατζέρ μου, τη Lindy King, στο Λονδίνο, φορούσα απαίσιο ψεύτικο μαύρισμα, λευκούς κρίκους σκουλαρίκια και μια κόκκινη πουά φούστα, και είχα το θράσος να της πω ότι ονειρευόμουν κάποτε να γίνω κάτι σαν τη JΤζούντι Ντεντς. Δεν ξέρω πώς στο καλό πίστεψε ότι αυτό ήταν δυνατό. Αυτό ανήκει στις γυναίκες που με δίδαξαν και συνεχίζουν να με διδάσκουν πώς να το κάνω διαφορετικά».



Αφού εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της προς

τις συνυποψήφιές της, Ρενάτε Ράινσβε, Ρόουζ Μπερν, Κέιτ Χάντσον, Τσέις Ινφίνιτι και Έμα Στόουν, δήλωσε για την κόρη της:

Με τρεμάμενη φωνή παρέλαβε το βραβείο τουΗ 36χρονη απέσπασε το βραβείο για την ερμηνεία της στο «Hamnet» ως Κλόι Ζάο και δήλωσε αρχικά: «Είναι μια απίστευτη τιμή. Ως μικρό κορίτσι δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα μου επιτρεπόταν να κάνω μια ταινία. Κι όμως, να που βρίσκομαι εδώ.«Θα ήθελα να το μοιραστώ αυτό με την κόρη μου, που είναι μαζί μου σε αυτό το ταξίδι από τότε που ήταν έξι εβδομάδων. Ο καλύτερος ρόλος της ζωής μου είναι να είμαι η μαμά σου και σου υπόσχομαι να συνεχίσω να είμαι ανυπάκουη, ώστε να μπορείς να ανήκεις σε έναν κόσμο όπου όλη η τρελή, σύνθετη, άγρια φύση σου ως νέα γυναίκα θα έχει χώρο».Κλείνοντας, πρόσθεσε: «Είμαι βαθιά ευγνώμων για αυτό, σας ευχαριστώ πάρα πολύ» και η αίθουσα ξέσπασε σε χειροκροτήματα.Η Jessie απέκτησε την κόρη της ένα χρόνο πριν, με τον σύζυγό της, τον παραγωγό Φρέντι Σόρενσεν, χωρίς να έχει αποκαλύψει ακόμα το όνομά της.