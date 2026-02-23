60 Χρόνια ΕΡΤ: Η δημόσια ραδιοτηλεόραση έχει γενέθλια

Κάρολος Κούν από την εκπομπή «Παρασκήνιο» 1979

Στις 22:00, η «Παρέα» στην ΕΡΤ1, με τον Γιώργο Κουβαρά, παρουσιάζει μια ξεχωριστή βραδιά, γεμάτη αναμνήσεις, μουσική και εικόνες που άφησαν το αποτύπωμά τους στη ζωή μας. Καλεσμένοι της εκπομπής είναι οι: Μαρία Αλιφέρη, Ρίτα Ασημακοπούλου, Μεγακλής Βιντιάδης, Βασίλης Βλαχοδημητρόπουλος, Ντέπυ Γκολεμά, Μάκης Γιομπαζολιάς, Γιάννης Δημαράς, Γιάννης Θεοδωρακόπουλος, Αλέξης Κωστάλας, Γιώργος Λιανής, Γιάννης Μαμουζέλος, Δάφνη Μπόκοτα, Μίμη Ντενίση, Ολυμπιάδα Ολυμπίτη, Θανάσης Παπαγεωργίου, Γιώργος Παπαστεφάνου, Φωτεινή Πιπιλή, Πέγκυ Σταθακοπούλου, Παύλος Τσίμας και Κώστας Φέρρης. Ο καθένας θα μοιραστεί προσωπικές αναμνήσεις και ξεχωριστές εμπειρίες μέσα από βίντεο που αναβιώνουν τις πιο χαρακτηριστικές περιόδους της ΕΡΤ. Τραγούδια από εμβληματικές σειρές της ΕΡΤ ερμηνεύουν η Μαρία Σουλτάτου, ο Αντώνης και Θοδωρής Ξηντάρης και Λίνα Ροδοπούλου.Από το πρωί, οι ψυχαγωγικές εκπομπές της ΕΡΤ αναδεικνύουν τη σημαντική επέτειο, φιλοξενώντας ειδικά αφιερώματα και συνεντεύξεις, ενώ όλες οι ενημερωτικές εκπομπές του ΕΡΤnews, «Συνδέσεις», «Newsroom» και «Live now», γιορτάζουν την επέτειο, με αφιερώματα και αναφορές σε εκπομπές που άφησαν το αποτύπωμά τους, αλλά και με συνεντεύξεις με πρόσωπα της δημόσιας τηλεόρασης.Σχετικά ρεπορτάζ, αλλά και πολλές εκπλήξεις θα μεταδοθούν και από τα δελτία ειδήσεων καθ΄ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 60 χρόνων, η ΕΡΤ προχωρά σε: Ειδική φωταγώγηση του ιστορικού κτιρίου της ΕΡΤ, στην Ρηγίλλης. Διοργάνωση Open Day στο Ραδιομέγαρο, δίνοντας την ευκαιρία στο κοινό να ξεναγηθεί στις εγκαταστάσεις και να γνωρίσει από κοντά τους ανθρώπους της δημόσιας τηλεόρασης.