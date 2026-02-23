Η Novibet διαμορφώνει ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον με διεθνή χαρακτηριστικά, επενδύοντας στην τεχνολογία, την εταιρική κουλτούρα και την επαγγελματική εξέλιξη των ανθρώπων της.
60 Χρόνια ΕΡΤ: Η δημόσια ραδιοτηλεόραση έχει γενέθλια
Η δημόσια τηλεόραση γιορτάζει τα εξηκοστά της γενέθλια με πλήθος εκδηλώσεων και αφιερωματικών εκπομπών σε όλα τα κανάλια της
Η δημόσια τηλεόραση συμπληρώνει 60 χρόνια από την επίσημη έναρξη λειτουργίας της, καθώς εξέπεμψε για πρώτη φορά στις 23 Φεβρουαρίου 1966 και σήμερα, την Καθαρά Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026 γιορτάζει το σημαντικό αυτό ορόσημο για τη δημόσια τηλεόραση.
Σήμερα, Καθαρά Δευτέρα, όλα τα κανάλια της ΕΡΤ μεταδίδουν ειδικά αφιερώματα, θεματικές εκπομπές, αλλά και συνεντεύξεις με ανθρώπους που σφράγισαν τη μεγάλη αυτή διαδρομή. Στις 20:00, διακαναλικά από το ΕΡΤnews, την ΕΡΤ1, την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, την
ΕΡΤ3 και την ERT WORLD θα μεταδοθεί μια δίωρη επετειακή εκπομπή με τίτλο «Αφιέρωμα: 60 Χρόνια Δημόσια Τηλεόραση», με τους σημαντικότερους σταθμούς στη 60χρονη διαδρομή της δημόσιας τηλεόρασης από το Αρχείο της ΕΡΤ.
Με πλούσιο και σπάνιο οπτικοακουστικό υλικό από το Αρχείο της ΕΡΤ, το ντοκιμαντέρ θα παρουσιάσει μια ιστορική διαδρομή, από την πρώτη παρουσιάστρια στην τηλεόραση Ελένη Κυπραίου έως τη μετάβαση της δημόσιας τηλεόρασης στην ψηφιακή εποχή και στην ενίσχυση της σύγχρονης ενημερωτικής και ψυχαγωγικής παρουσίας της ΕΡΤ. Ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει σε εμβληματικές εκπομπές που άφησαν το αποτύπωμά τους στη δημόσια τηλεόραση και όχι μόνο, σε χρονολογίες- σταθμούς και στα σημαντικότερα γεγονότα ανά δεκαετία όπως παρουσιάστηκαν από τα κανάλια της ΕΡΤ, αλλά και στη λειτουργία του
24ωρου ενημερωτικού τηλεοπτικού καναλιού ΕΡΤnews, στο ERTFLIX, στη δορυφορική ERT WORLD, κ.ά.
Με πλούσιο και σπάνιο οπτικοακουστικό υλικό από το Αρχείο της ΕΡΤ, το ντοκιμαντέρ θα παρουσιάσει μια ιστορική διαδρομή, από την πρώτη παρουσιάστρια στην τηλεόραση Ελένη Κυπραίου έως τη μετάβαση της δημόσιας τηλεόρασης στην ψηφιακή εποχή και στην ενίσχυση της σύγχρονης ενημερωτικής και ψυχαγωγικής παρουσίας της ΕΡΤ. Ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει σε εμβληματικές εκπομπές που άφησαν το αποτύπωμά τους στη δημόσια τηλεόραση και όχι μόνο, σε χρονολογίες- σταθμούς και στα σημαντικότερα γεγονότα ανά δεκαετία όπως παρουσιάστηκαν από τα κανάλια της ΕΡΤ, αλλά και στη λειτουργία του
24ωρου ενημερωτικού τηλεοπτικού καναλιού ΕΡΤnews, στο ERTFLIX, στη δορυφορική ERT WORLD, κ.ά.
Στις 22:00, η «Παρέα» στην ΕΡΤ1, με τον Γιώργο Κουβαρά, παρουσιάζει μια ξεχωριστή βραδιά, γεμάτη αναμνήσεις, μουσική και εικόνες που άφησαν το αποτύπωμά τους στη ζωή μας. Καλεσμένοι της εκπομπής είναι οι: Μαρία Αλιφέρη, Ρίτα Ασημακοπούλου, Μεγακλής Βιντιάδης, Βασίλης Βλαχοδημητρόπουλος, Ντέπυ Γκολεμά, Μάκης Γιομπαζολιάς, Γιάννης Δημαράς, Γιάννης Θεοδωρακόπουλος, Αλέξης Κωστάλας, Γιώργος Λιανής, Γιάννης Μαμουζέλος, Δάφνη Μπόκοτα, Μίμη Ντενίση, Ολυμπιάδα Ολυμπίτη, Θανάσης Παπαγεωργίου, Γιώργος Παπαστεφάνου, Φωτεινή Πιπιλή, Πέγκυ Σταθακοπούλου, Παύλος Τσίμας και Κώστας Φέρρης. Ο καθένας θα μοιραστεί προσωπικές αναμνήσεις και ξεχωριστές εμπειρίες μέσα από βίντεο που αναβιώνουν τις πιο χαρακτηριστικές περιόδους της ΕΡΤ. Τραγούδια από εμβληματικές σειρές της ΕΡΤ ερμηνεύουν η Μαρία Σουλτάτου, ο Αντώνης και Θοδωρής Ξηντάρης και Λίνα Ροδοπούλου.
Σχετικά ρεπορτάζ, αλλά και πολλές εκπλήξεις θα μεταδοθούν και από τα δελτία ειδήσεων καθ΄ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 60 χρόνων, η ΕΡΤ προχωρά σε: Ειδική φωταγώγηση του ιστορικού κτιρίου της ΕΡΤ, στην Ρηγίλλης. Διοργάνωση Open Day στο Ραδιομέγαρο, δίνοντας την ευκαιρία στο κοινό να ξεναγηθεί στις εγκαταστάσεις και να γνωρίσει από κοντά τους ανθρώπους της δημόσιας τηλεόρασης.
Σχετικά ρεπορτάζ, αλλά και πολλές εκπλήξεις θα μεταδοθούν και από τα δελτία ειδήσεων καθ΄ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 60 χρόνων, η ΕΡΤ προχωρά σε: Ειδική φωταγώγηση του ιστορικού κτιρίου της ΕΡΤ, στην Ρηγίλλης. Διοργάνωση Open Day στο Ραδιομέγαρο, δίνοντας την ευκαιρία στο κοινό να ξεναγηθεί στις εγκαταστάσεις και να γνωρίσει από κοντά τους ανθρώπους της δημόσιας τηλεόρασης.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
